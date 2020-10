Noah Storm Otto, der spiller lillebroderen i Theo i DR's nye søndagsserie 'Ulven kommer', fik en dramatisk start på sin skuespillerkarriere.

Den 10-årige debutant, der til daglig bor med sine musikerforældre i Dragør, skulle i 'Ulven kommer' spille, at han havde brækket armen – og så skete det utrolige.

»Jeg brækkede faktisk armen rigtigt, mens vi lavede det,« fortæller Noah Otto Storm med et stort smil på et pressemøde i DR Byen.

»Det var næsten på samme måde som i serien. Jeg faldt ned fra et legestativ. Det var faktisk et ret kompliceret brud, og jeg måtte opereres,« fortæller han videre og viser arret frem.

Peter Plaugborg, Noah Storm Otto, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Bjarne Henriksen og Christine Albeck Børge under pressemøde på DR Dramas serie i efteråret: 'Ulven kommer', i DR Koncerthuset i København, tirsdag den 22. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Plaugborg, Noah Storm Otto, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Bjarne Henriksen og Christine Albeck Børge under pressemøde på DR Dramas serie i efteråret: 'Ulven kommer', i DR Koncerthuset i København, tirsdag den 22. september 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Heldigvis blev flere optagelser udskudt på grund af coronakrisen, så det blev aldrig noget problem for Noah Storm Otto en overgang at have armen rigtigt i gips.

Det er første gang, at han prøver at spille skuespil.

Han fortæller, at det var hans far, der så et opslag på Facebook, hvor man søgte en dreng til en ny dramaserie på DR, og så tænkte han, at det kunne være sjovt at prøve.

Noah Stom Otto synes, de voksne skuespillere var søde at spille sammen med, men næste gang kunne han godt tænke sig at have flere jævnaldrende kollegaer, fortæller han og tilføjer, at han derudover godt kunne tænke sig at prøve at lægge stemme til tegnefilm.

Noah Storm Otto i en scene med Bjarne Henriksen. Foto: DR Vis mere Noah Storm Otto i en scene med Bjarne Henriksen. Foto: DR

»Jeg vil virkelig gerne prøve at 'dubbe'. Jeg har prøvet det én gang før, og det var sjovt.«

Han kan ikke komme i tanke om en bestemt tegnefilm, han gerne vil lægge stemme til.

»Det ved jeg ikke. Jeg ser nogle gange Nickelodeon, og nu er der jo også kommet Disney Plus.«

I 'Ulven kommer' er grundtonen meget trist. I første afsnit bliver Noah Storm Otto og hans storesøster, der i serien spilles af den tidligere MGP-vinder Flora Ofelia, hentet af kommunen, da der er mistanke om, at deres far er voldelig.

Noah Storm Otto fortæller, at det ikke altid var nemt konstant at skulle spille ked af det.

»Det var lidt svært, og de første gange kom jeg til at grine, for jeg havde jo aldrig prøvet det før. Heldigvis er der nogle scener, hvor jeg skulle være glad.«