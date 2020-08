Den danske serie 'Om natten lyver jeg aldrig' møder en del kritik fra anmelderne.

Serien handler om en ung, homoseksuel nydansker, som er bange for at springe ud af skabet og fortælle sin familie, at han er til mænd.

Og her mener Soundvenue og Berlingske, at DR fejler totalt.

En enkelt stjerne er, hvad Soundvenue vil uddele til serien.

I serien møder Yousef en anden homoseksuel ved navn Tobias. Han forstår ikke Yousef's problemer, da han tydeligvis ikke selv har problemer med at være homoseksuel.

Efter tre dates springer Yusef ud som homoseksuel og må derfor sige farvel til sin familie. Nu venter livet med Tobias, og alt er godt.

Men det er netop det, som Soundvenue finder problematisk:

'For det er for helvede ikke på Grindr, de finder støtte, ej heller hos Tobias eller andre hvide homoer uden et gran indblik i at være dobbeltminoritet. Nej, støtten findes i de stærke, levende fællesskaber, som brune LGBTQ’ere selv har etableret,' skriver Soundvenue og fortsætter:

'Det kræver én eneste Google-søgning på ’homoseksuel brun forening’ at opdage foreningen Sabaah, men den ulejlighed har seriens forfattere og DR ikke gjort sig. Det er ikke bare arrogant og skidt for serien, men også for de unge, Yosef repræsenterer.'

Også Berlingskes anmelder har været ude med riven. Avisen giver serien to stjerner, men er bestemt heller ikke positive over for serien:

'Man kan kun tænke, at det simpelthen handler om, at forfatterne Tomas Lagermand Lundme og Martin Garde Abildgaard, der også har instrueret noget famlende, ikke kender de miljøer, de vil skildre, godt nok. Er der tale om et hvidt blik på en brun historie?,' skriver Berlingske blandt andet i deres anmeldelse og fortsætter:

'Jeg er faktisk fløjtende ligeglad med, hvilken hudfarve baggrundsmændene har, men skal man lave en serie, der trænger ind i dobbelte minoriteters problemer, må man i det mindste forlange, at man gør det med en fornemmelse for de komplicerede mekanismer, der er på spil. Hvis altså serien skal kunne bruges til noget af nogen.'

B.T. har forholdt DR kritikken, og her forklarer Malene Birkebæk, chef for børn, unge og nyudvikling i DR, at de ikke synes, at kritikken er helt berettiget:

»Vi har taget fat i et emne, som, vi synes, er rigtig væsentligt at få belyst. Manuskriptforfatteren på det har lavet meget research og et grundigt forarbejde. Men det er klart, at det ikke er en skildring af en persons historie. Det er jo sammensat af mange personers historie til en fiktionshistorie. Men det er i hvert fald ikke sådan, at det bare er noget, der er opfundet oppe i hovedet på en hvid mand. Der ligger et grundigt arbejde bag,« fortæller Malene Birkebæk og fortsætter:

»Jeg er selvfølgelig ked af, hvis der er nogen, der ikke bryder sig om det, men selve grundarbejdet og det her med, at det er et reelt problem, det står vi på mål for. Det er ikke kun noget, der foregår oppe i hovedet på DR. Det er et reelt problem. Så må den måde så synes jeg ikke, at alle dele af kritikken er helt berettigede.«