'Vejen til at blive en dansk pornostjerne har aldrig været kortere.'

Sådan lyder begyndelsen til beskrivelsen af DR 3-programmet ’Våde veninder’.

Et program, som handler om to veninder ved navn Natasha og Sasha, som lever af at lave hjemmelavet porno til den sociale platform 'Only Fans'.

Programmet har dog bestemt ikke fået den succes, som man må formode, at DR forventede.



I hvert fald er det blevet slagtet af anmeldere i blandt andet Berlingske, Information og Politiken:

Veninderne Natasha og Sascha i 'Våde veninder'.

»Det er ufokuseret og dybt grænseoverskridende tv, som ingen bliver klogere af,« skriver anmelder Anna von Sperling for eksempel i Information, mens Aminata Amanda Corr kalder programmet for 'unødvendigt og tarveligt tv' i Berlingske.

Politikens Nanna Frank Rasmussen klandrer DR for at udstille to unge kvinder, der 'af nød sælger deres kroppe og overskrider egne grænser'.

»De to kvinder er kun blevet våde, fordi DR 3 har ladet dem sejle deres egen sø. De udleverer sig selv uden af få en redningskrans tilbudt af tilrettelæggerne. Det er meget, meget trist,« skriver hun.

Politiken har spurgt Malene Birkebæk, chef for børn, unge og nyudvikling i DR Medier, hvad hun tænker til den massive kritik.



Hun erkender, at hun godt kan forstå kritikken, når man ser programmet udefra, men understreger, at de to hovedpersoner er velfungerende kvinder.

Veninderne Natasha og Sascha i 'Våde veninder'. Foto: DR

»Man skal passe på med unødigt at gøre dem til ofre, fordi nogen synes, de er anderledes. Vi har da 100 procent at gøre med noget, der er sårbart, men vi har gjort et forarbejde,« siger hun til mediet.

Hun påpeger endvidere, at begge kvinder har modtaget psykologhjælp både før, under og efter programmet og afviser samtidig, at DR burde have fravalgt den ene af kvinderne, fordi hun lider af blandt andet ptsd og depression.

»Man kan også vende det om og sige, at på trods af at man har en diagnose, har man lov til at fortælle sin historie. Ellers dømmer vi jo folk med diagnoser helt ude. Det ville være meget forkert, for vi har også behov for at få fortalt nogle historier, selv om de er lidt mere ekstreme,« siger DR-chefen til Politiken.

Til spørgsmålet om, hvordan 'Våde veninder' gør seeren klogere, lyder svaret fra Malene Birkebæk, at DR's intentioner er at 'vise forsiden og bagsiden, selvom den ikke er rar at se på'.