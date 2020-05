'Undersøgelse: 73 procent af alle DR-medarbejdere er Lars Mikkelsen'.

Sådan lød overskriften forleden i en opdigtet artikel hos satiremediet Rokokoposten, og selvom artiklen selvfølgelig er for sjov, har den alligevel en lille smule hold i virkeligheden.

Den 56-årige skuespiller har de seneste år markeret sig som DR's store fortæller med først programserien 'Historien om Danmark', derefter naturudsendelserne 'Vilde vidunderlige Danmark' og senest den højaktuelle serie 'Grænseland', hvor han som en dansk David Attenborough tager seerne med tilbage til Sønderjylland i 1800-tallet, de slesvigske krige og genforeningen i 1920.

Alle programmer er blandt de mest sete i Danmark, så med den medvind, Lars Mikkelsen oplever for tiden, har B.T. nu spurgt en række af DR's profiler: Frygter du, at Lars Mikkelsen overtager dit job?

Kunne man for eksempel forestille sig Lars Mikkelsen som vært på TV Avisen?

Nyhedsværterne Kåre Quist og Johannes Langkilde vil gerne lege med og svarer begge med et glimt i øjet.

»Med det tempo, Lars overtager sendefladen på DR, så er det klart, at man mærker ånden i nakken. Inden året er omme, har han jo både 'TV Avisen', 'Lægens bord' og 'Deadline'. Måske endda Ultra Nyt,« lyder det fra Johannes Langkilde.

»Jeg trøster mig med, at han skal stå klar i Sønderjylland og ude i en vikingemose lige efter (en nyhedsudsendelse, red.), så spørgsmålet er, om han har tid til det,« lyder det fra Kåre Quist.

Lars Mikkelsen og TV Avisen. Vis mere Lars Mikkelsen og TV Avisen.

Det er fedt, som han har udviklet sig. Han er blevet en stor DR-profil, samtidig med at han er en dygtig skuespiller. Måske Mads Steffensen skal være nervøs for, at 'Mads og Monopolet' ikke lige pludselig hedder 'Lars og panelet'. TV Avisen-vært Kåre Quist

Elisa Lykke, der blandt andet er manager for DR's anden store stjerne Mads Steffensen, har igennem tiden fundet værter og deltagere til et hav af tv-programmer. Hun kan godt forstå, at Lars Mikkelsen er et hit.

»Han har en fuldstændig varm, unik og interessant fortællerstemme, og så er han hel ren i sit udtryk. Når du lytter til Lars Mikkelsen, tænker du ikke drukskandaler eller, 'det er ham, der spiller med i 'James Bond'-film. Han skaber tryghed, og så er der en utrolig respekt om ham som skuespiller.«

Hun har flere gange forsøgt at få ham med i diverse tv-programmer, men hver gang har han sagt pænt nej tak, og det styrker også hans brand, at han holder sig til det, han er god til, vurderer Elisa Lykke.

»Jeg vil aldrig kunne se ham som underholdningsvært eller deltager i et gameshow. Det er slet ikke ham. Samtidig er der intet arrogant over ham, han hviler i sit talent og ejer sit brand. Og så bliver han jo kun bedre med årene.«

Kunne man erstatte Ghita Nørby med Lars Mikkelsen? Jim Lyngvild, hvorfor er Lars Mikkelsen ikke med i 'Jim og Ghitas nye eventyr'? »Ja, hvorfor har han ikke været det? Han er jo røvlækker. Det er nok, fordi Jim og Ghita besøger hemmelige steder i Danmark, og han har umiddelbart ikke nogen hemmeligheder, han vil dele ud af.« Han kunne jo bare sidde med på bagsædet i bilen? »Han er velkommen, men han skal kunne bidrage med noget spændende. Det nytter ikke noget, at han bare sidder og er køn.« Frygter du, at Lars Mikkelsen overtager din plads i bilen? »Hm... Jeg vil sige, at han er i hvert fald den eneste, der må overtage min plads. Hvis DR ringer og siger, at de har valgt at skifte mig ud med Lars Mikkelsen, så lægger jeg mig fladt ned. Han er klog , dygtig og smuk, så det ville være helt fair.« Kunne du finde på at skifte Ghita Nørby ud med Lars Mikkelsen? »Aldrig i livet. Ghita gør mig til et bedre menneske. Det er jeg bange for, at Lars ikke vil. Jeg vil bare sidde og flirte med ham. Jeg ved også, at Ghita ikke ville skifte mig ud. Hun er lige så forelsket i mig, som jeg er i hende. Vi holder sammen.«

Skulle Lars Mikkelsen alligevel få lyst til at overtage et par af DR's mere kulørte programmer, så er der flere muligheder.

Kunne man for eksempel ikke forestille sig Lars Mikkelsen som en af eksperterne i 'Gift ved første blik'?

Michael Wagner Bratusch, der er præsten i DR's populære datingprogram, siger med et stort smil til B.T.:

»Jeg føler min position hos DR voldsomt truet. Lars Mikkelsen sprang jo direkte ud som provst – ganske vist lettere dysfunktionel, men alligevel... – i 'Herrens veje', og der kan jeg jo slet ikke følge med.«

Det er en kæmpe fejl, at han ikke har været med i 'Versus' endnu. Vi har forsøgt og forsøgt, men har har åbenbart haft travlt med andre DR-projekter 'Versus'-vært Sofie Østergaard

I en anden afdeling hos DR fortæller redaktør Jesper Langballe, at der er én grund til, at Lars Mikkelsen endnu ikke har været med i et afsnit af 'Bonderøven':

»Frank Erichsen er nervøs for at havne som bondedreng i en malkescene fra 1700-tallet, hvis han kommer for tæt på Lars Mikkelsen.«

Jesper Langballe indrømmer, at man ofte har overvejet at skifte Bonderøven ud med netop Lars Mikkelsen.

»Frank Erichsens kone så dog hellere, at det var den anden af (Mikkelsen, red.)-brødrene... Vi har ikke vendt det med Frank endnu.«

Jeg er selvfølgelig nervøs for, om Lars vil tage mit job. Det ville jo oplagt med den stemme og det glimt i øjet. Det eneste, jeg kan en smule bedre, er at være kvinde, så jeg krydser fingrer for, at DR's ledelse fortsat ønsker en vært af hunkøn på 'Versus'. 'Versus'-vært Sofie Østergaard

Lars Mikkelsen som 'Bonderøven'. Vis mere Lars Mikkelsen som 'Bonderøven'.

Til sidst har B.T. taget en alvorssnak med DR's øverste chef, generaldirektør Maria Rørbye Rønn:

Hvad har Lars Mikkelsen af hemmeligheder på dig, siden han bliver brugt igen og igen?

»Ingen som helst. Lars Mikkelsen er i mine øjne vor tids allerbedste fortæller og formidler på tv. Og det er jo heldigvis ingen hemmelighed længere.«

Hvor mange procent fylder Lars Mikkelsen i DR's samlede budget?

»Det holder vi mellem os. Men sammenlignet med, hvilken fantastisk værdi han skaber, så er det en helt rimelig post.«

Frygter du, at Lars Mikkelsen en dag vil overtage dit job?

»Man kan aldrig vide, og når man spænder så vidt, at man ud over at være en sublim fortæller både kan være en troværdig russisk præsident (i 'House of Cards, red.), dansk præst ('Herrens veje', red.) og Jens Otto Krag ('Krøniken', red.), så kan man ganske givet også være en glimrende generaldirektør. Han har i hvert fald højden til det.«

Lars Mikkelsen og 'Grænseland'. Vis mere Lars Mikkelsen og 'Grænseland'.