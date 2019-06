Onsdag præsenterede DR pressen for en stor ændring af streamingtjenesten DRTV - som de fleste kender som dr.dk/tv. Der kommer nemlig en helt ny version til efteråret.

»Den nye version af DRTV er selve fundamentet i vores ambition om at levere et streamingtilbud, der står lige så stærkt som vores tilbud på flow-tv,« siger digital chef Michael Arreboe fra DR Medier.

Ændringen går på, at DRTV nu vil:

'Huske den enkelte bruger, som derfor præsenteres for indhold, der er mere relevant og personligt. En ny login-funktion sikrer også, at brugerne enkelt kan bruge DRTV på tværs af apparater,' lyder det.

Den nye brugerflade kommer altså til at minde mere om det, man kender fra de konkurrerende, kommercielle streamingtjenester.

Det sker ifølge pressemeddelelsen for at komme på forkant med udviklingen af danskernes medieforbrug, hvor flere og flere vælger flow-tv fra og tilvælger streamingtjenester.

Fornyelsen af DRTV sker som et led i DRs digitale omstilling.

Her skal DR1 være hovedindgangen til tv-indholdet fra DR.

Fra 2020 kommer kanalerne Ultra og DR2 til at høre hjemme på DRTV, når flowkanalerne lukker.

Allerede i dag - onsdag - kan nysgerrige danskere tilgå en 'forpremiere' på den nye version af DRTV, lyder det.

Men her skal man altså bruge browser-versionen. DR anbefaler, at man bruger sin PC for at få den bedste brugeroplevelse.

Til og med 17. juli kan man tilgå forpremieren på det nye DRTV. Det forlyder, at man kan opleve 'en forbedret og mere personlig brugeroplevelse'. Det er først i efteråret, at det nye DRTV bliver lanceret officielt.