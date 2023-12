Der har været regulært mandefald i det populære DR-program 'Løvens Hule'.

På samme dag valgte Jesper Buch, Jacob Risgaard og Christian Arnstedt at trække sig som løver.

Det har dog ikke fået DR til at sige stop.

I stedet kan de nu præsentere tre nye herrer, som sammen med Anne Stampe og Louise Herping Ellegaard skal kæmpe om de gode investeringer.

Her er hele holdet. Foto: Per Arnesen/United/DR Vis mere Her er hele holdet. Foto: Per Arnesen/United/DR

Seerne skal nu vænne sig til Nikolaj Nyholm, som er kendt for e-sportsholdet Astralis og underholdningskonceptet Blast, Tahir Siddique, tidligere global chef for verdens førende formidler af sportsresultater, Livescore, og Morten Larsen, stifteren bag takeaway-platformen Hungry.

»Da jeg fik tilbuddet om at blive ny løve, tænkte jeg: »Hvorfor ikke?». Det lød super spændende, og jeg har altid syntes, det var et godt program, der var sjovt at se. Det her med at bygge noget op fra ingenting til noget større er jo den verden, jeg godt kan lide,« siger Morten Larsen til DR.

Den nye sæson af 'Løvens Hule' begynder 4. januar. Det er den 9. sæson af det populære program.