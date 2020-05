DR og TV 2 samler for første gang siden corona-krisens start partilederne til en debat. En debat, hvori de folkevalgte skal give deres bud på, hvordan vi får Danmark tilbage.

Debatten bliver sendt torsdag den 14. maj fra klokken 19.30 til 21.00 på både DR1, TV 2 og TV 2 News..

Lederne fra alle de folkevalgte partier vil være til stede under debatten, der bliver ledet af Ask Rostrup og Cecilie Beck fra henholdsvis DR og TV 2.

Kanalerne er enige om, at det er blevet tid til at høre, hvordan Folketingets frontfigurer forholder sig til corona-krisen, der må siges at have vendt landet - ja, hele verden - på hovedet.

»Krisen har påvirket alle menneskers liv, og også danskernes nære liv har mærket konsekvenserne af nedlukningen,« udtaler nyhedsdirektør i DR, Sandy French, i en pressemeddelelse om baggrunden for debatten og tilføjer:

»Nu er vi heldigvis kommet så langt, at det er blevet tid til, at partilederne hver for sig og sammen giver deres bud på, hvordan vi bedst muligt kommer ud på den anden side.«

Mikkel Hertz, der er nyhedsdirektør på TV 2 understreger, at debatten ikke har til formål at fælde en dom over politikernes ageren under krisen. Det er endnu for tidligt.

»Men det er bestemt ikke for tidligt at konfrontere dem med de alvorlige og meget konkrete udfordringer og dilemmaer, mange danskere er efterladt med lige nu. Herunder børnefamilier, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, lønmodtagere, der frygter for deres job, selvstændige og virksomhedsledere, der står på randen af konkurs, og ældre, der lever i ekstraordinær ensomhed. Derfor denne debat,« siger han.

Partilederrunde på Christiansborg efter valget i 2019. Siden er flere af partiernes frontfigurer blevet skiftet ud. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Partilederrunde på Christiansborg efter valget i 2019. Siden er flere af partiernes frontfigurer blevet skiftet ud. Foto: Søren Bidstrup

Debatten vil blive afholdt på Statens Museum for Kunst, og den vil blive sendt direkte ud i danskernes stuer.

Når debatten er ovre, skulle befolkningen gerne være blevet klogere på, hvordan genåbningen af landet kommer til at foregå - og hvilken pris samfundet kommer til at betale for den.

Hver især skal dem, der står i spidsen for partierne, give indblik i deres overvejelser og prioriteringer i forhold til netop de spørgsmål.

Det bliver første gang, partilederne tørner sammen i en tv-transmitteret debaet, siden valgaftenen 5. juni sidste år.