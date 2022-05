DR og TV 2 har ét stort problem.

De gode gamle dage, hvor danskerne så det samme i tv, er forbi.

Ser man på seertallene for årets første måneder, er det indtil videre kun 'Badehotellet' og håndboldherrernes EM-kampe i januar, der har kunnet samle den berømte million danskere foran fjernsynet, og det er skidt for demokratiet, lyder det fra to eksperter:

»For den sammenhængende demokratiske samtale er det faktisk et stort problem,« lyder det fra medieforsker Søren Schultz Jørgensen.

Top-10: 2022's mest sete tv-programmer (januar-marts) 1. Håndbold: EM – Spanien-Danmark, semifinale (TV 2, 28. januar) 1.393 mio. seere 2. Håndbold: EM – Danmark-Frankrig (TV 2, 26. januar) 1.315 mio. seere 3. Håndbold: EM – Danmark-Kroatien (TV 2, 22. januar) 1.281 mio. seere 4. 'Badehotellet', episode 1 (TV 2, 7. februar) 1.248 mio. seere 5. Håndbold: EM – Danmark-Holland (TV 2, 24. januar) 1.230 mio. seere 6. Håndbold: EM – Danmark-Island (TV 2, 20. januar) 1.201 mio. seere 7. Håndbold: EM – Slovenien-Danmark (TV 2, 15. januar) 1.168 mio. seere 8. Håndbold: EM - Nordmakedonien - Danmark (TV 2, 17. januar) 1.145 mio seere 9. 'Badehotellet', episode 4 (TV 2, 28. februar) 1.124 mio. seere 10. 'Badehotellet', episode 3 (TV 2, 21. februar) 1.117 mio. seere. Kilde: Nielsen Denmark. Tallene er uden tidsforskudt streaming.

»Hvis alle ser noget forskelligt, bliver det svært at etablere en samlet samtale, som jo er nødvendigt, når vi for eksempel skal stemme om et EU-forbehold eller til folketingsvalget,« lyder det videre.

Tv-ekspert Keld Reinicke tilføjer:

»Det ér et problem for public service. Hvis vi gerne vil have, at danskerne ser neutrale nyheder, hvor vi ved, at det, der kommer ud, er rigtigt, så er der nogle kæmpe ting i det, som ikke er fedt, og som vi er nødt til at finde en løsning på.«

Begge eksperter påpeger, at det store samlende flow-tvs nedtur selvfølgelig skyldes den teknologiske udvikling og streamingtjenesternes indtog.

Amalie Dollerup som Amanda i 'Badehotellet'. Foto: TV2

»Det er kun helt ekstraordinære kulturelle, politiske eller samfundsmæssige sager som coronanedlukninger eller EM-finaler, der stadig kan samle bredt. Det store fælles cirkustelt, som vi alle sammen var inde i, findes ikke længere,« forklarer Søren Schultz Jørgensen.

»Det, der er den store og ikke særlig fede ting for tv-stationerne, er, at hvis alle de, der ikke længere ser flow-tv, så bare så DR og TV 2 på streaming, ville det jo gå lige op – men det gør de ikke,« fortæller Keld Reinicke, der tilføjer:

»De sidste, der ser flow-tv, er meget, meget gamle. Jeg tror ikke, at man skal afskrive DR og TV 2 på nogen måder, men de mangler at få fat i den yngre del af befolkningen – og de unge kommer altså ikke tilbage til flow-tv, når de bliver gamle.«

Hos DR er man dog stadig fortrøstningsfuld omkring fremtiden.

Landstræner Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen under EM-kampen mellem Danmark og Slovenien i Debrecen, Ungarn, lørdag 15. januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Chef for DRs medieforskning Dennis Christensen fortæller, at de netop de seneste år har kunnet se, at danskerne stadig søger mod DR, når det er allervigtigst at nå bredt ud.

»Vi har for eksempel lige haft coronasituationen, som viste, at når der opstår en krise i Danmark, så søger danskerne stadig mod Danmarks Radio. Pressemødet med Mette Frederiksen, da hun lukkede Danmark ned, blev jo set af langt over en million. I de helt ekstreme situationer ved danskerne godt, at de ikke skal på Netflix eller HBO.«

Derudover forklarer Dennis Christensen, at man ikke længere er så optaget af at samle en million danskere foran fjernsynet på præcis samme tid.

»Med streaming har vi mulighed for at samle folk over længere tid. Det kan være svært at samle en million danskere fredag aften, men med hjælp fra streaming kan man godt komme derop over tid.«

Ugens ti mest sete tv-programmer (2.-8. maj) 1. 'Forsvundne arvinger IV' (DR1) 650.000 seere 2. 'Herlufsholms hemmeligheder' (TV 2) 606.000 3. 'Den store juniorbagedyst' (DR1) 474.000 4. 'Kontant': De forsvundne p-afgifter' (DR1) 439.000 5. 'Jo færre jo bedre' (TV 2) 429.000 6. 'Fællessang' (DR1) 419.000 7. 'Frank og Kastaniegården' (DR1) 412.000 8. 'Linde på Langeland' (TV 2) 350.000 9. 'Med livet i hænderne' (DR1) 339.000 10. 'Hvem holder masken?' (TV 2) 334.000 Kilde: Nielsen.com / Tallene er uden de tidsforskudte streamingtal

Han tilføjer:

»Man samler selvfølgelig ikke danskerne på samme måde som i gamle dage, hvor man mandag morgen kunne snakke med kollegerne om, hvad der skete i 'Taxa' søndag aften, men det er jo bare sådan, det er. Det er den spillebane, vi nu skal spille på.«

TV 2 er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s forespørgsel om de faldende seertal.