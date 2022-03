Ukraine får støtte fra næsten alle hjørner af verden, efter Rusland invaderede landet.

Og nu melder Danmarks to største tv-kanaler DR og TV 2 sig også på banen med en særlig støtte.

Over en uge vil de to stationer under overskriften 'Sammen for Ukraine' få danskerne til at samle ind til krigens ofre, og det hele kulminerer med en støttekoncert fra Rådhuspladsen i København lørdag 12. marts klokken 19.30.

I en pressemeddelelse oplyser DR, at koncerten er åben for alle, så længe der er plads. Er man ikke i nærheden af København, er der også mulighed for at se med via storskærm i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

»Ukrainerne står i en forfærdelig situation, hvor de akut har brug for hjælp. Herhjemme er mange dybt berørt af situationen, og vi ser, hvordan danskere rundt i hele landet igangsætter initiativer, som alle har til formål at hjælpe,« siger Nikolaj Vitting Hermann, chef for tværgående indhold i DR.

»Jeg er glad for, at vi i samarbejde med TV 2, nødhjælpsorganisationerne og danskerne nu kan bidrage til at gøre en forskel for dem, der har brug for hjælp.«

Ifølge DR vil en perlerække af Danmarks bedste musikere optræde, men der er endnu ikke offentliggjort nogle navne.

Johannes Langkilde og Natasja Crone bliver værter.