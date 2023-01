Lyt til artiklen

Jim Lyngvild er kendt for at elske kjoler, glitter og glimmer. Alligevel var han ikke kun begejstret, da han 1. januar fulgte DRs livedækning af Dronningens nytårstaffel.

'Jeg troede, vi i 2023 var stoppet med at fat-shame … på licenskanalen,' lød hans spiddende kommentar på Facebook.

Traditionen tro mødtes ministre og den kongelige familie på årets første dag på Amalienborg, og lige så tro mod traditionen blev alle gallakjolerne kommenteret live på DR.

Især kjoledesigner Jesper Høvrings kommentarer til beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kjole faldt Jim Lyngvild for brystet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til nytårskur og -taffel i Christian VII's Palæ på Amalienborg i København, søndag 1. januar 2023. Foto: Martin Sylvest Vis mere Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til nytårskur og -taffel i Christian VII's Palæ på Amalienborg i København, søndag 1. januar 2023. Foto: Martin Sylvest

»Hun ser fantastisk ud – den her lange, slanke skikkelse … De her store kraftige pailletter kræver en slank skikkelse, fordi de lægger lidt til,« lød vurderingen, der fik Jim Lyngvild til at reagere.

Dagen derpå uddyber han sin kritik over for B.T.:

»Åbenbart er det kun de tynde, der må gå med pailletter, men hvem ved – måske ville en tykkere kvinde i pailletter ligne verdens dejligste diskokugle. Jeg er ikke tykaktivist, men der er ting, man ikke længere kan og skal sige, fordi det er malplaceret i 2023,« siger han:

»Måske skal vi ikke længere sidde i studiet og hylde det slanke – at hylde tyndheden er forkert.«

Designer Jesper Høvring var kommentator på DRs dækning af Dronningens nytårstaffel. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Designer Jesper Høvring var kommentator på DRs dækning af Dronningens nytårstaffel. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

I mange år har Jim Lyngvild ikke selv lagt fingrene imellem, når han dikterede god og dårlig smag i Ekstra Bladet, men for et års tid siden stoppede han som avisens 'modediktator':

»Blandt andet fordi jeg ikke synes, tiden er til, at man skal være dommer over folks massefylde og udseende.«

Selv lærte han på 'den virkelig hårde' måde at skelne mellem, hvad man kan og ikke kan sige:

»Engang sagde jeg, at 'Charlotte Sparre (tørklædedesigner, red.) har så høj en pande, at hun, hvis hun fik feber, kunne stege æg til et helt regiment soldater'.«

Dén kommentar fik designeren til at opsøge ham med en bøn:

»'Du må skrive, hvad du vil om mit tøj, men lad være med at tale om min fysik, for den kan jeg ikke gøre noget ved' … Dét skammer jeg mig over,« siger han, der efterfølgende har forsøgt at holde sine øjne på bolden:

»Står der én til en gallapremiere og ligner en sæk kartofler, vil jeg stadig sige det.«

Jim Lyngvild var ikke den eneste, der krummede tæer, da han så DRs dækning af Dronningens nytårskur. Også Nikita Hoffmann Andersen, der er redaktionschef på modebladet Elle og chefredaktør på Vi Unge, skrev efterfølgende i en kommentar:

Det sagde Jesper Høvring: Om kommunikationschefen i Kongehuset, Lene Ballebys, hvide kjole:

»Det er så flot, helt rent og klart, og Lene ser forrygende ud. Det kræver en ret flot skikkelse at bære en smal, hvid kjole.” Om uddannelses- og forskningsminister Christina Egelunds sorte kjole med V-udskæring:

»Der er noget mere barm, man skal også passe på nogle gange, hvis man pakker en lidt større barm ind, kan det godt blive til en meget stor barm.« Om beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens blå kjole:

»Hun ser fantastisk ud, den her lange, slanke skikkelse. Hun funkler og lyser op med de her store pailletter, det gør pailletter jo, så det kræver også, at man skal have en relativt slank skikkelse, for de lægger jo lidt på, når pailletter er store.« Om kirkeminister Louise Schack Elholms lyse kjole:

»Det er en havfruekjole, der er skåret smalt ned igennem. Den er rigtig flot til hende, det klæder hende med sådan en smal skikkelse.«

'Jeg formoder, Jesper Høvring var inviteret med for at tale om kjoler, snit og perleblonder, men jo mere jeg så, jo mere gik det op for mig, at han tilsyneladende også kom med en agenda om at kommentere kroppe. Kvindekroppe selvfølgelig, hvad ellers, og gerne de slanke af slagsen.'

Mens journalist og debattør Iben Maria Zeuthen i en story på Instagram har givet udtryk for, at heller ikke hun brød sig om den måde, ordene faldt i studiet søndag aften.

'Der er en tyk rød linje mellem oplysning om en kjole og vurdering af en kvinde, der bærer en kjole – og den linje skal vogtes,' skrev hun.

Hun har ikke lyst til at agere 'mandagstræner' over for sine kollegaer på DR, men mener, at kommentaren om kjolen er udtryk for en 'blind vinkel':

'Kommentarer til folks kroppe er så ærgerligt og et klassisk eksempel på, at man trækker ét ideal ned over hovedet på alle andre. Nytårskuren er en hyggelig tradition – og jeg vil have lov til som dame at drømme mig ned i alle kjolerne uden at skulle forholde mig til min egen krop,' siger hun.

Synes du, at Jesper Høvrings kjole kommentarer var indefor skiven af, hvad man kan sige i 2023?

Selvom året hedder 2023, er der masser af ting, man stadig kan sige om kjoler, fastslår hun. Man kan tale om, hvor kjolen kommer fra, hvilken designer der har tegnet, og hvilken farve, hvilket snit og stof der er valgt – og man kan tale om ordnerne, der pynter den.

'Men man skal afholde sig fra at vurdere, om det er en kjole, der klæder den ene eller den anden krop. Jeg er i tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan sige, at en kjole er smuk, for det er en vurdering. Måske skal vi bare holde os fra vurderinger.'

Jesper Høvring har kommenteret sagen med følgende opslag på Instagram:

'Jeg er ked af, at nogen har fundet det stødende, at jeg kommenterede på de kvindeliges skikkelser og ikke bare forholdt mig til kjolerne. Jeg synes bestemt ikke, at man skal være slank for at bære en kjole flot, heller ikke selvom der er pailletter på. Alle kroppe er smukke, og jeg klæder til daglig alle slags kroppe på. Og mange i pailletter.«

'Jeg lærer af alle kommentarerne, selvom de nogen gange giver ondt i maven.'

Også hos DR beklager man de udtalelser, der har handlet om gæsternes kroppe.

»Det er egentligt ret simpelt: Alle har selvsagt ret til at gå i præcis det tøj, de har lyst til. Derfor rammer vi den heller ikke rent, når vi i gårsdagens udsendelse siger, at det 'kræver' en bestemt skikkelse at gå i en bestemt kjole. Det kræver gudskelov ikke noget som helst andet end lyst,« siger Nikolai Thyssen, der er redaktionschef i DR Nyheder og fortsætter:

»De folk, der ankommer til dronningens nytårstaffel, har gjort sig umage, og det er Jesper Høvrings opgave i programmet at påskønne indsatsen og sætte ord på det tøj, de valgt til lejligheden. Det gør han med stor indsigt og en faglighed, som vi sætter stor pris på.«