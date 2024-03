Fra 15. marts er det slut med arkivtilbuddet Bonanza hos DR.

Her har man tidligere kunne se flere gamle serier og dokumentarer, men nu er det slut.

I stedet vil DR etablere et tilbud, der skal hedde 'Gensyn'.

DR vil i det nye tilbud også have alle de gamle tv-serier, der er kendt fra kanalen.

I pressemeddelelsen fra DR står der, at man vil have 15 udvalgte temaer som en start, hvor der rummes forskellige programmer.

Temaet med overskriften ’Serierne der samlede os’ rummer ud over de første 12 afsnit af ’Huset på Christianshavn’ også klenodier som ’Matador’, ’Krøniken’, ’Gøngehøvdingen’ og ’Taxa’. I første omgang i alt 8 serier.

Matador bliver sendt på den nye kanal. Foto: Per Pejstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Matador bliver sendt på den nye kanal. Foto: Per Pejstrup/Ritzau Scanpix

Der er også et tema med krimiserier, som lægger ud med 12 af de mest populære af slagsen gennem tiden. Det er serier som ’Rejseholdet’, ’Een gang Strømer’, ’Ka' De li' østers?’ og ’En by i provinsen’.

»Vi er nu klar til at slå dørene op for et sandt skatkammer med spændende, rørende og tankevækkende tv fra den nyere danmarkshistorie, som den gennem årene er blevet afspejlet af DR. «

»Det har været en helt fantastisk opgave at skabe Gensyn, og vi er selv glade for resultatet, som vi håber, danskerne vil tage godt imod og være nysgerrige efter at gå på opdagelse i og på den måde blive klogere på den tid, vi lever i nu,« siger DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Der vil være nok af den underholdning, der over flere årtier har samlet danskerne.

Også serier som 'Nana', 'Busters verden', 'Drengene fra Angora' og 'Caper og Mandrilaftalen' vil være at finde.