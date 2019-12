Det populære DR-program 'Løvens Hule' vender tilbage i starten af det nye år.

Både Christian Stadil og Peter Warnøe har trukket sig som dommere i programmet, men nu kan DR løfte sløret for det nye hold løver.

Ud over de tidligere dommere Jesper Buch, Jan Lehrmann og Mia Wagner bliver også Jacob Risgaard og Christian Arnstedt nu føjet til listen.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Det er tidligere blevet meldt ud, at Jacob Risgaard ville være at finde i dommerpanelet som erstatning for Stadil, men Christian Arnstedt er altså en helt ny tilføjelse til hulen og erstatter Peter Warnøe, der selv trak sig fra programmet i september.

Det skete som konsekvens af sagen om ulovlige aktionærlån, som Warnøe kort tid efter blev politimeldt for.

'Arbejdsmæssigt er jeg inde i en meget travl periode for tiden, hvor en af mine vigtige prioriteter er at få bragt orden i en række private aktionærlån, der ikke skulle have været foretaget. Mine regnskaber er åbne, og der har ikke været skjult noget, men det er klart, at det ikke er en situation, jeg ønsker skal fortsætte,' skrev Peter Warnøe på Facebook i forbindelse med, at han forlod programmet.

Den nye løve, der i stedet skal udfylde hans plads, bliver altså Christian Arnstedt, som samtidig bliver den yngste i panelet.

'Christian Arnstedt har en baggrund som både serieiværksætter og serieinvestor og med sine blot 31 år bidrager han med en anderledes investorprofil til løvepanelet, og er dermed den yngste investor i 'Løvens Hule's historie,' lyder det fra DR i en pressemeddelelse.

»Det er med den største ydmyghed, at jeg sætter mig i stolen i løvepanelet sammen med meget dygtige og erfarne investorer. Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere nogle af de yngre seere til at gå ud og tage springet og starte en virksomhed, og dermed være med til at hjælpe det danske iværksætterøkosystem,« siger Christian Arnstedt i pressemeddelelsen.

Den nye løve er uddannet fra London School of Economics og har arbejdet syv år hos McKinsey & Company, hvor han i en alder af blot 27 år blev en af Europas yngste Associate Partners nogensinde. Christian er Founding Partner i virksomheden Blazar Capital, der investerer i og stifter nye virksomheder.

Løvens Hule vender tilbage på DR den 2. januar.