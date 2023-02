Lyt til artiklen

DRs etiske retningslinjer kom for nylig op til diskussion.

For radiovært og influencer Maria Jencel havde henvist til sine og sin mand, P3-værten Pelle Peter Jencels, mange Instagram-følgere, da hun ville have kompensation for familiens rejse til Egypten.

DR har nemlig meget strikse retningslinjer for deres ansatte i forhold til deres sociale medier og kommercielle aktiviteter.

»DR skal være uafhængig af kommercielle interesser, så derfor må man ikke indgå reklamesamarbejder, når man er ansat i DR. Det gælder også for ens egen private profil oprettet uden om DR,« forklarer DRs etikchef, Anja Lundberg Andersen, nu overordnet til B.T.

Men faktisk er det ikke længe siden, at DR valgte at lempe på netop de regler, røber hun.

»I maj sidste år kom der en lempelse i etikken, der betyder, at hvis man som freelancer arbejder under tyve timer om ugen for DR, så kan man godt under nogle omstændigheder få lov til at lave kommercielle ting,« fortæller DRs etikchef.

»Men man må fortsat ikke indgå personlige sponsorater, så hvis man for eksempel som freelancer er vært og har en premiere på et program, så vil der blive indsat en karensperiode. Det kan typisk være 14 dage før førstegangspublicering. Det vil typisk være noget, der bliver skrevet ind i en ansættelseskontrakt.«

For hos DR er man godt klar over, at i en moderne tid som nu – hvor sociale medier og influencerbranchen kun bliver større – så er det »en svær balancegang«.

»Vi forholder os løbende til udviklingen. Vi holder hele tiden øje med, om der er behov for revidering eller præcisering af retningslinjerne i DRs etik. DRs etik er derfor ikke et statisk dokument,« pointerer Anja Lundberg Andersen.

»Noget af det, der kan være svært, det er, hvor går grænserne henne? En vært kan blive spurgt om, hvor vedkommendes trøje er fra. Må vedkommende så ikke svare, fordi det er reklame? Eller er vedkommende arrogant, hvis han eller hun ikke svarer? Der er jo hele tiden det skisma, man skal være i, så der er rigtig mange overvejelser.«

I en ny rapport anslår Influencer Marketing Hub at industrien i år opnår en værdi på mere end 21 milliarder, fordi flere virksomheder investerer i den form for marketing – og influencerne tager flere penge for deres indhold.

Så der er penge at tjene og ikke mindst efterspørgsel på store Instagram-profiler til at gøre reklame.

Og hvis man gerne vil have mange følgere på de sociale medier, så hjælper det som bekendt at være et kendt ansigt – eksempelvis gennem sit virke som tv-vært.

Nu er det så blevet nemmere for DR-ansatte, hvis de vel at mærke ikke arbejder fuldtid og har et program undervejs, at tjene lidt ved siden af som influencer.

»Det er den enkelte chef, der ser på eventuelle obspunkter ved den enkelte ansættelse, og det er hele tiden en vurdering fra sag til sag, hvor mange parametre spiller ind,« understreger DRs etikchef, Anja Lundberg Andersen, til slut.