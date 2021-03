Næsten 900.000 danskere så med, da 45-årige Kim Krohn fra Kolding sidste år vandt DRs overlevelsesprogram 'Alene i vildmarken'. Torsdag begynder en ny sæson, og på klassisk realitymaner er 'intet, som det plejer'.

'Alene i vildmarken', der er en dansk version af det amerikanske program 'Alone', blev sendt første gang på DR3 i 2017, men blev allerede året efter rykket over på hovedkanalen DR1.

I de første fire sæsoner blev deltagerne sendt alene ud i den norske vildmark, men i år har man valgt at sende folk ud i par for at se, hvad det kan skabe af godt tv-drama.

Stine Preem, der er redaktør på 'Alene i vildmarken', fortæller, at de hele tiden – med afsæt i det amerikanske forlæg – ser på, hvordan de kan udvikle deres programmer, og efter fire sæsoner var det tid at prøve noget nyt.

Hvem ville du helst være alene i vildmarken med?

»Vi ville lave en ny fortælling om, hvordan det er at være alene i vildmarken sammen. Det var ikke fordi, det var coronarelateret, men det passer jo fint med, at vi alle sammen nok har været lidt isoleret sammen det sidste års tid. Så på den måde kan man måske spejle sig lidt ekstra i de udfordringer og konflikter, der opstår,« forklarer hun.

Generelt set leder de efter deltagere, der har et særligt forhold til naturen. Derudover har de i år gået efter at få så mange forskellige parkonstellationer med som muligt.

I første afsnit møder man for eksempel barndomsvennerne Niklas og Emil, der forinden har cyklet jorden rundt, og det spirituelle ægtepar Camilla og Martha, der lever af at sælge økologiske grøntsager.

»Vi vil gere have nogen med, som seerne kan spejle sig i. Jeg kan godt lide tanken om, at man kigger til siden i sofaen og tænker, 'hvordan ville vi klare os' eller 'hvem ville jeg selv tage med?« fortæller Stine Preem.

Ægteparret Camilla og Martha fra Krarup på Fyn. Foto: DR Vis mere Ægteparret Camilla og Martha fra Krarup på Fyn. Foto: DR

I den amerikanske udgave kæmper deltagerne om en pengepræmie, men den del holder man fortsat ude af den danske.

»Vi har folk med, for hvem det fedeste er at være med og prøve at teste sig selv af. De er der ikke for at vinde penge, men for at få en stor personlig oplevelse, og det har vi valgt at fokusere på fra starten,« tilføjer hun.

Og selvom man i den amerikanske version blandt andet har haft tidligere medvirkende med i nye sæsoner, så har man på DR endnu ikke overvejet at bruge kendte deltagere.

»Jeg vil ikke afvise det i fremtiden, men det er ikke noget, vi har talt om,« fortæller Stine Preem.

Vennerne Emil og Niklas fra Fredericia. Foto: DR Vis mere Vennerne Emil og Niklas fra Fredericia. Foto: DR

'Alene i vildmarken' blev optaget sidste sommer, og da deltagerne hele vejen filmer sig selv, var der ikke de store coronamæssige udfordringer.

Stine Preem forklarer til sidst, hvorfor man ikke kan sende 'Alene i vildmarken' live:

»Det vil slet ikke give mening. Deltagerne filmer rigtig, rigtig meget, så det tager lang tid for produktionen at klippe det hele ned til nogle spændende historier. Så et livekoncept vil aldrig give det program, man kender.«

'Alene i vildmarken' afløser 'Løvens hule' som DRs torsdagsaftenunderholdning i foråret og sendes i syv afsnit.