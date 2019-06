Der er lagt op til omfattende ændringer, når DR på den anden side af sommerferien lancerer en helt ny version af det yderst populære streamingtilbud DRTV.

Og allerede i den kommende uge får danskerne en forsmag på de nye tiltag, når DR i en periode lancerer en form for test.

Det skriver DR i en invitation til pressen, som er indkaldt til en fremvisning af det nye DRTV onsdag 12. juni.

DR løfter ikke sløret for, hvad det er for konkrete ændringer, DR lancerer, men branchemedier er begyndt at spekulere i, hvad det er, DR har planer om.

Ifølge Flatpanels.dk samarbejder DR blandt andre med selskabet Massive.

Firmaet skal hjælpe DR med et totalt redesign af DRTV baseret på firmaets AXIS-platform.

DRTV vil se anderledes ud på alle platforme, ligesom der skal udvikles en ’anbefalingsmotor’ – noget i stil med det, man ser på tjenester som Netflix, som fremhæver indhold baseret på de ting, du ellers har set.

Mediet skriver også, at der måske kan være tale om apps til smart-tv, som gør det muligt at se DR’s kanaler live via app’en.