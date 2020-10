Savner du Fischer, La Cour og Ingrid Dahl? DR er i gang med at lave nye afsnit af 'Borgen'. Hvorfor ikke også lave nye afsnit af 'Rejseholdet'? Flere af skuespillerne er klar på en reunion.

I en ny undersøgelse foretaget af analysebureauet YouGov svarer 54% af seerne, at de synes, man bør lave en ny sæson af DR's 20 år gamle krimiserie. 24 procent svarer nej, mens de sidste 22 svarer ved ikke.

En gendannelse af 'Rejseholdet' har været på tale tidligere i B.T.

Sidste år spurgte vi blandt andre Mads Mikkelsen, hvad han ville sige til at vende tilbage til rollen som 'Rejseholdets' rockstjerne Allan Fischer. Han var ikke afvisende:

Mads Mikkelsen og Charlotte Fich i Rejseholdet. Foto: DR

»Det kunne godt være interessant, og for nogle af os vil alderen også være noget mere passende i dag. Vi var måske lidt for unge, når man ser på det nu. Vi lignede jo nogen, der lige var kommet ud af politiskolen og havde fået et kæmpe job. Så det ville passe bedre nu,« lød det blandt andet fra den danske Hollywood-stjerne, der tilføjede:

»Jeg ville elske at komme tilbage og lave noget med Lars Brygmann og Waage Sandø, om det så er 'Rejseholdet' eller noget andet.«

B.T. har ovenpå den nye YouGov-undersøgelse igen taget fat i flere af 'Rejseholdets' profiler og spurgt, om de ville være klar på at lave nye afsnit. Og der er god stemning.

Charlotte Fich, der spillede 'Rejseholdets' leder, Ingrid Dahl, melder sig først og fremmest klar.

Charlotte Fich i Rejseholdet. Foto: DR

»Det kunne da være skidesjovt at se, hvad man kunne få ud af det i dag. Ulf (Erik Wedersøe, red.) er jo desværre afgået ved døden, men hvad med for eksempel Ingrids børn, der er blevet voksne og selv har fået børn? Er de så også blevet politibetjente, og hvad har de af lig i lasten, der skal hævnes?« fantaserer hun og tilføjer, at hun kun har gode minder fra 'Rejseholdet'.

»Vi var et fantastisk cast, der nød hinandens selskab og udnyttede de forskellige kompetencer, vi havde. Det var sjovt at få lov til at udvikle serien over flere år og mærke, at vi blev bedre og bedre til at arbejde sammen. Når jeg møder fans i dag, spørger de altid, om der kommer mere, og dengang snakkede man da også om, man for eksempel skulle lave en spillefilm.«

Charlotte Fich fortæller videre:

»Men jeg ved også, at en af grundende til, at vi stoppede, var, at forfatterne havde brugt alle de spændende sager ('Rejseholdets' historier var baseret på virkelige hændelser, red.), og selv om der jo er gået tyve år i dag og derfor må være kommet mange spændende sager siden, så vil det jo også komme til at se helt anderledes ud. Jeg ved ikke, om folk vil tænke, at det vil se helt forkert ud.«

Charlotte Fich i 2017. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hun tænker også, at der et økonomisk aspekt:

»Jeg ved slet ikke, om man har råd til at gøre det på den måde med at rejse rundt i hele landet, som vi gjorde. Det var jo en omkostningsfuld affære, man tillod sig dengang. Men altså, jeg kan se, at de andre er på, så det er Ingrid selvfølgelig også.«

Her kan du se hvad de andre skuespillere siger til en gendannelse af 'Rejseholdet':

Ghita Nørby i 2017. Foto: Linda Kastrup

Ghita Nørby

Spillede i 'Rejseholdet' Ingrid Dahls mor, Bibi

»Jeg synes, det ville være sjovt. Alle de herlige mennesker. Skulle jeg så være oldemor eller hvad?«

Foto: DR

Lars Brygmann

Spillede i 'Rejseholdet' Thomas La Cour, kriminalassistent med en sjette sans.

»Nu var 'Rejseholdet jo ikke en fuser, så jeg tror ikke, det ville være direkte farligt at gå tilbage til. Det ville måske ovenikøbet være sjovt at prøve at nærme sig forsigtigt med en lighter. Risikoen er bare, at krudtet måske er blevet så gammelt og tørt, at der kun ville lyde et stille 'pufff'. Og det ville jo være ærgerligt. når 'Rejseholdet' oprindeligt gav et ordentligt brag i den bedste sendetid.«

Han tilføjer:

»Det er tyve år siden, vi sad og diskuterede og prøvede at opklare mord i vores mobilkontor, og det var virkelig en god tid. Jeg elskede at tage ud til mistænkte med Fischer og afhøre

drabsmænd med Ingrid eller I.P. Og det ville sikkert også være sjovt i dag. Men frygten for, at det gode, gamle kanonslag ville lyde som et 'puf', fylder desværre nok lidt mere.«

Sebastian Ottenstein i Rejseholdet med Charlotte Fich og Lykke Sand. Foto: DR

Sebastian Ottenstein

Spillede i 'Rejseholdet' Ingrid Dahls søn Tobias

»Jeg har ikke spillet skuespil siden 'Rejsholdet', så det er ikke noget, jeg gør længere. Som tankeeksperiment kunne det da være sjovt at lege med tanken om, hvor Tobias og alle de andre er, her 15-20 år senere. Måske er han blevet kriminel, måske er han selv blevet politibetjent, måske har han været med i Melodi Grand Prix.«

Lykke Sand med Sebastian Ottenstein og Michael Falch i Rejseholdet. Foto: DR

Lykke Sand Michelsen

Spillede i 'Rejsholdet' Ingrid Dahls papdatter Gry

»Det ville være fantastisk at arbejde med de gamle kollegaer igen. Gry kunne da sagtens gå i Ingrid Dahls fodspor. Jeg ville elske at spille efterforsker.«

Susanne Storm i 2015. Foto: Søren Bidstrup

Susanne Storm

Spillede i 'Rejsholdet' psykologen Helene, der bliver kæreste med La Cour.

»Ja da – helt sikkert. Det ville jeg da elske at gøre.«

I 2019 svarede følgende skuespillere derudover:

Trine Pallesen i Rejseholdet. Foto: DR

Trine Pallesen

Spillede i 'Rejseholdet' gruppens sekretær Gaby

»Hvis der blev lavet et godt manuskript, og alle var klar, så er jeg også på. Jeg kunne godt være nysgerrig på, hvor figurerne har flyttet sig hen.«

Michael Falch i Rejseholdet. Foto: DR

Michael Falch

Spillede i 'Rejseholdet' retsmediciner Boysen

Udtalte via sit pladeselskab:

»Skal hilse fra Michael og sige, at han jævnligt hører rygter om nye afsnit af 'Rejseholdet' uden dog at vide, om der er bund i dem. Boysen vil givetvis stå klar til nye, grumme eventyr.«

Lars Bom i Rejseholdet. Foto: DR

Lars Bom

Spillede i 'Rejseholdet' lastbilchauffør og tidligere fodboldspiller Johnny Olsen

»Hvis der skal laves en fortsættelse af 'Rejseholdet', kræver det en beslutning fra DR om at gøre det, og at hele castet kan samles. Jeg synes, det var et fænomenalt hold hele vejen rundt, og det ville være sjovt at arbejde med dem igen.«

Waage Sandø og Lisbet Lundquist i Rejseholdet. Foto: DR

Waage Sandø

Spillede i 'Rejseholdet' vicekriminalkomissær I.P

»Jeg tror ikke, man skulle lave nye afsnit, da det jo netop står som noget næsten ikonisk. I.P. er pensioneret.«

Peter Thorsboe med Sven Clausen, Mads Mikkelsen og Charlotte Fich i USA da Rejseholdet vandt en Emmy for årets bedste udenlandske dramaserie. Foto: Pontus Hoeoek

Hvad siger DR og manden bag 'Rejseholdet?

'Rejseholdets' skaber, Peter Thorsboe, der skrev og udviklede serien, skriver i en mail til B.T.:

»Det ville jeg absolut grundigt overveje, hvis det skulle blive aktuelt. En ny sæson af 'Rejseholdet' kunne på mange måder blive en spændende udfordring.«

DR's nuværende dramachef, Christian Rank, skriver derudover:

»Det er dejligt, at vores ældre titler stadig står så klart i danskernes bevidsthed. Vi har ingen aktuelle planer om en ny sæson af 'Rejseholdet', men tanken er sjov, og skulle det en dag vise sig muligt og relevant, vil det bestemt være en overvejelse værd.«