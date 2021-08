Er der for meget reality- og underholdnings-tv på DR?

Det mener næstformand i Dansk Folkepartis ungdom Christian Bülow, der forud de kommende medieforhandlinger har genstartet partifælle Morten Messerschmidts gamle projekt, foreningen 'Kritiske Licensbetalere', der sætter et skarpt blik på Danmarks Radio og den måde, de forvalter licensmidlerne på.

Christian Bülow fortalte forleden til Politiken, at vi bør se på, hvor meget vi giver DR i støtte.

Foreningen mener blandt andet, at DR bør få to tredjedele mindre end de cirka 3.5 milliarder kroner, de får i dag, og at programmer som 'Løvens hule', 'Den store bagedyst' og 'Gift ved første blik' ikke hører hjemme på en public service-kanal.

Christian Bülow fra foreningen 'Kritiske Licensbetalere'. Vis mere Christian Bülow fra foreningen 'Kritiske Licensbetalere'.

»Jeg synes efterhånden, at der er så mange programmer af betegnelsen reality og junk, som jeg ikke mener en statsfinansieret radio-tv-kanal skal sende og bruge tid på,« fortæller Christian Bülow til B.T. og tilføjer:

»Jeg synes, man skal turde være visionær og turde tænke på andet, end det som flertallet gør. De har muligheden for at producere, lige hvad de har lyst til uafhængigt af seertal. Det er et privilegium, som ingen andre har, og det synes jeg ikke, de formår.«

Han peger selv på et program som 'Løvens hule'.

»Det er objektivt set et godt program, der sætter fokus på iværksætteri, men det er ikke noget, der skal produceres på DR, for jeg tror også, det ville kunne gå på markedsvilkår. Hvis DR ikke længere gad betale rettighederne for det, tror jeg, TV 2 hurtigt ville samle det op.«

Synes du, der er for meget reality- og underholdnings-tv på DR?

Det lyder jo, som om du vil fjerne alle de underholdende programmer fra DR. Bliver det ikke lidt kedeligt?

»Jaaaa... Jeg har det jo sådan, at DR ikke nødvendigvis skal være en underholdende kanal. DR skal være en kanal, der leverer public service, og som leverer noget, som ingen andre kan, hvilket de også har vist. 'Historien om Danmark' og 'Vilde vidunderlige Danmark' er store satsninger, men også noget, som virkelig få andre kan gøre.«

Hvorfor er 'Vilde vidunderlige Danmark' et bedre program end for eksempel 'Gift ved første blik'?

»'Gift ved første blik' er gået hen og blevet et realityprogram. Jeg mener ikke, at det er public service, som den almindelige dansker får noget ud af andet end et godt grin og måske tænker 'nej, hvor fint'. Jeg ved ikke, hvor mange programmer DR efterhånden har lavet om at man skal finde kærligheden...«

'Gift ved første blik'. Foto: DR Vis mere 'Gift ved første blik'. Foto: DR

Han fortsætter:

»'Vilde vidunderlige Danmark' er til sammenligning meget oplysende. Både om dansk fauna, dansk natur og hvordan miljøet generelt har udviklet sig. I mine øjne kan det måle sig med Discoverys store natur- og dyreprogrammer. Jeg synes, der er en klar forskel.«

Politiken gav dig en programplan, hvor de bad dig om at vælge, hvilke programmer, du mente, DR burde droppe. Hvorfor valgte du at beholde 'Disney Sjov'?

»Det vigtige her er jo, at man ikke ud fra et enkelt dagsprogram kan skære de to tredjedele, jeg gerne vil, men at det er noget, man skal se på over en længere periode. Lige med 'Disney Sjov' vil jeg sige, at det er et program, der samler danskerne i høj grad.«

'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen Vis mere 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen

Det gør nogle af de andre også?

»Ja, det gør de andre også, men det, 'Disney Sjov' kan, er, at det også er noget for børnene. I og med at det er public service, skal der også være noget for børn og unge – så det skal der være plads til.«

I Politiken-interviewet siger du også, at du ikke er afvisende for, at der kan komme reklamer på DR?

»Jeg synes jo ikke som udgangspunkt, at målet skal være, at DR skal begynde at sende reklamer. Men hvis DR stadig gerne vil producere alle de her reality- og underholdningsprogrammer, efter vi har fået lavet et ordentligt medieforlig, hvor rammerne er på plads, så må de finansiere det selv ved at sende reklamer. Så skal det ikke være på skatteborgernes regning.«

Christian Bülow tilføjer:

»Det er ikke, fordi jeg vil have, at DR skal være 100 procent kommercielle. Så bryder vi også med det, som jeg synes er det fine ved DR, at man har et medie, som ikke er 100 procent kommercielt.«

Ja, for der er nok også mange, der godt kan lide, at der netop ikke er reklamer på DR?

»Præcis, og det bryder også med den kongstanke om, at man ligesom skal kunne turde være kreativ og ikke være afhængig af seertal, som man jo i høj grad vil være med reklamer.«