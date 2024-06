600 millioner kroner.

Så mange penge skal DR ifølge et forlig nu betale til Københavns Kommune.

Det oplyser DR selv i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at DR og Københavns Kommune nu har indgået forlig efter en årelang strid om kommunens køberet til DR Byen - som er radio- og tv-kanalens hovedsæde i hovedstaden - i 2073.

Det betyder, at DR skal betale Københavns Kommune et engangsbeløb på 600 millioner kroner - mod at Københavns Kommunes fremtidige køberet til DR Byen bliver annulleret.

Sagen udspringer af en gammel aftale fra 2003 - som der siden har været stor uenighed om.

»Begge parter har strakt sig langt for at få ryddet op i den 20 år gamle sag og forlige den uden om de danske domstole. Med forliget kan vi nu sætte et meget vigtigt punktum. Det er jeg tilfreds med,« siger DR’s bestyrelsesformand Marianne Bedsted.