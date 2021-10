Et 'fiktionsindslag'.

Sådan lød den første forklaring, da Berlingske i sidste uge konfronterede DR med, at deres 'Tæt på Sandheden'-vært, Jonatan Spang, røg en joint for åben skærm i sæsonens første afsnit af satireprogrammet.

DR Mediers satireredaktør, Peter Gren Larsen, udtalte i den forbindelse, at der ingen cannabis var i jointen, som Jonatan Spang ryger, mens han interviewer Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiets kandidat til overborgmesterposten i København.

Nu har piben dog pludselig fået en anden lyd.

Peter Gren Larsen har nemlig kontaktet Berlingske på ny og rettet sit oprindelige svar, fordi han nu har fundet ud af, at der rent faktisk var cannabis i jointen, selvom DR's egne retningslinjer påbyder, at der ikke må begås ulovlige handlinger på deres sendeflade.

»Efter at mit svar blev bragt i Berlingske, blev jeg af selskabet, der producerer 'Tæt på Sandheden' for DR, gjort opmærksom på, at der rent faktisk var tale om en joint, der indeholdt cannabis,« skriver han til avisen og fortsætter:

»Jeg går ud med det nu, mest af alt fordi det er ulovligt at ryge cannabis, men også fordi jeg ikke kan leve med at have sagt noget forkert til Berlingske.«

Peter Gren Larsen erkender videre, at DR nu har indskærpet over for produktionsselskabet, at DR's etik skal overholdes fremover, så noget lignende ikke gentager sig.

Hovedpersonen selv, Jonatan Spang, har ifølge Berlingske ikke ønsket at stille op til interview, men har givet avisen et skriftligt svar.

I svaret påpeger han, at programmets titel, 'Tæt på Sandheden', forpligter, og at han derfor ryger en joint, når han proklamerer det for seerne.

Han erkender dog, at han og produktionsselskabet ikke har været opmærksomme på DR's etiske retningslinjer på området.