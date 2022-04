Torsdag morgen dukkede en lidt besynderlig nyhed frem på DR's tekst-tv.

Her kunne man nemlig på side 121 læse, at statsminister Mette Frederiksen under sit besøg i Ukraine var 'iklædt sort tøj og frossen flæskesteg'.

Et screendump af det sjove nyhedstelegram har herefter floreret til stor morskab på sociale medier dagen igennem, men nu kommer DR selv med en forklaring.

»Vi har haft tekniske problemer med tekst-tv i dag, så flere uafhængige telegrammer bliver flettet sammen på samme side,« skriver ledende redaktionschef hos DR Nyheder Anders Emil Møller på Twitter.

Han fortsætter:

Dagens uheldige tekst på Tekt-tv. Vis mere Dagens uheldige tekst på Tekt-tv.

»Det er ikke satire. Det er en fejl. Vi beklager meget over for både statsminister, flæskesteg og berørte brugere.«

Det opsigtsvækkende telegram var altså en sammenblanding af en nyhed om Mette Frederiksens Ukraine-besøg og en anden historie om et halv kilo hash, der var blevet forsøgt smuglet ind i Danmark gemt i en frossen flæskesteg.

Og der var som sagt flere mærkelige telegrammer.

En Twitter-bruger påpeger, at man på side 122 også har kunne læse, at 'Mette Frederiksen er iklædt sort tøj og en stor interesse for heste og ridning'.

Skulle Mette Frederiksen blive inspireret til en dag rent faktisk at iføre sig en flæskesteg, kan hun måske spørge Lady Gagas gamle skrædder, om han har lidt rester fra hendes berømte kød-kjole fra 2010:

Lady Gagas berømte kødkjole fra 2010.