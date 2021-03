»Så efter påsken giver jeg stolen videre til … Uuuuh! Jeg siger det ikke,« lyder det hemmelighedsfuldt fra Jonatan Spang i seneste afsnit af 'Tæt på sandheden'. Her afslører han, at han holder pause fra værtstjansen for at tage på barsel.

Men hvem skal overtage værtsstolen i hans fravær? Det spørgsmål har B.T. mandag stillet DR.

Og her holder man foreløbig kortene tæt på kroppen.

Peter Gren Larsen, satireredaktør i DR Medier, afslører dog, at værtsrollen kommer til at ændre sig en smule.

»Vi glæder os rigtig meget til, at seerne får at se, hvem der tager over for Jonatan Spang i 'Tæt på sandheden', mens han er på barsel. Og netop af hensyn til overraskelsen vil vi gerne holde kortene tæt,« forklarer han i en mail og fortsætter så:

»Men jeg vil dog godt afsløre, at der er tale om ikke bare én, men hele tre forskellige gæsteværter af høj kaliber.«

Næste afsnit af 'Tæt på sandheden' – og det første med gæstevært – bliver sendt 10. april, hvorefter det vil rotere mellem gæsteværterne. Indtil da må seerne altså væbne sig med tålmodighed.

Det er første gang, siden 'Tæt på sandheden', der går aktuelle nyheder og tendenser i sømmene, fik premiere i 2017, at den 47-årige satiriker overlader roret til en anden.

Men han er – med egne ord – »en moderne, soy boy, betamale«, der altså skal på barsel. Indtil efteråret.

Ingen længe bliver han nemlig far for første gang, afslørede han for nylig i 'Tæt på sandheden'.

Moderen til hans kommende afkom er hustru Louise Ryberg, som han i september 2020 blev gift med efter fire års parløb.

De to mødtes ved Roskilde Festival og kyssede første gang under en af festivalens koncerter. Hvem der spillede på scenen, husker Jonatan Spang ikke.