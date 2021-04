DR-hittet 'Gæsten og hesten' vender tilbage til en tredje sæson.

Programmet, hvor livsstilskommentator Christine Feldthaus og komiker Melvin Kakooza går på opdagelse bag kulisserne i Danmark. Hvor den ene skal arbejde som en hest, mens den anden fiser den af og får loppetjanser.

Men det ser ud til at være slut med den velkendte duo, som har lavet programmet sammen i to sæsoner.

I stedet skal det være komikeren Heino Hansen, som skal rundt i Danmark med Christine Feldthaus. Det afslører de begge på deres Instagram-profiler.