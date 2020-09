Kaj og Andrea gør comeback på DR med helt nye afsnit.

Dukke-duoen, der dukkede op på tv første gang tilbage i 1971, har holdt pause siden 2007, men nu har man altså valgt at puste nyt liv i den syngende papegøje og den jazzelskende frø.

På et pressemøde har DR afsløret, at Kaj og Andrea nu vender tilbage til Ramasjang-universet.

De oprindelige stemmer bag Kaj og Andrea, Kjeld Nørgaard og Hanne Villumsen sad med til pressemødet og sang Kaj og Andreas 'Vennesang' akkompagneret af Ole Kibsgaard ved klaver.

»Det er meget hyggeligt, bare hun (Andrea, red.) ikke taler for meget,« svarer Kaj på spørgsmålet om, hvordan det bliver at vende tilbage til næste år, hvor de har 50-års-jubilæum.

Helt oprindelig begyndte Andrea alene i børneprogrammet 'Legestue' den 8. marts 1971. DR's daværende børne-chef Jimmy Stahr kastede imidlertid sin kærlighed på det amerikanske dukke-ikon Kermit og besluttede, at DR skulle have en sin egen frø ,og et halvt år senere blev Kaj og Andrea altså forenet og udødeliggjort for deres sjove makkerskab og sange som 'Hej med dig, jeg hedder Kaj' og 'Bakke-snagvendt'.

Selvom DR hold op med at producere nye Kaj og Andrea-udsendelser i 2007, har dukkerne på ingen måder været gemt væk. Senest var de med til morgensang på DR's børnekanal Ramasjang i august, ligesom de tidligere på året var med i udstilling om dansk børne-tv på Frederiksborg slot i Hillerød.

I de oprindelige udsendelser optrådte Kaj og Andrea med børneværterne Povl Kjøller og Kjeld Nørgaard. I nyere tid har de blandt andet haft selskab af musiker Ole Kibsgaard.

Stemmen bag Andrea Hanne Villumsen fyldte tidligere i år 80. Kjeld Nørgaard er tilsvarende 81 år.

Manden der tillægges æren for at putte figurer som Kaj og Andrea og Bamse og Kylling på skærmen, tidligere chef for DR's B&U-afdeling Mogens Vemmer, døde tilbage i februar. Han blev 84 år.