DR giver nu 28 tidligere medlemmer af DR's Pigekor en fordobling af den erstatning, de i første omgang var tildelt i forbindelse med sagen om krænkelser i pigekoret.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Tidligere var hver af de 28 kvinder tildelt 25.000 kroner, men det beløb bliver nu hævet til 50.000 kroner.

»Vi forstår selvfølgelig godt, at ingen erstatning kan lave om på det skete - uanset beløbet. Alligevel håber vi, at det vil kunne bidrage til en slags afslutning på et meget dystert kapitel i kvindernes liv,« lyder det fra DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

»Sammen med den uforbeholdne og dybtfølte undskyldning, som Maria Rørbye Rønn og jeg gav på vegne af DR i november, da advokatundersøgelsen blev fremlagt, viser det forhåbentlig kvinderne, at vi, der i dag har ansvaret i DR, har ønsket at se og anerkende de svigt, der er sket. Kvinderne der dengang var piger, burde aldrig være udsat for det, de blev udsat for og jeg er meget taknemlig for den tålmodighed, kvinderne har udvist i denne sag,« siger Henrik Bo Nielsen.

I marts 2022 afsluttede advokaten den juridiske undersøgelse af erstatningsspørgsmålet. I den forbindelse påpegede advokaten, at DR som offentlig institution var underlagt en række begrænsninger i forhold til at udbetale erstatning. Advokaten vurderede, at de sager, der ikke var forældede, kunne afgøres indenfor en erstatningsramme på 5-25.000 kr.

Herefter rettede DR henvendelse til Kulturministeriet med et ønske om at hæve det beløb. Fredag modtog DR vurderingen fra Kulturministeriet, og det er med baggrund i denne, at DR's direktion altså har besluttet at hæve beløbet til kvinderne.

Sagen om krænkelser i DR's pigekor startede, da flere tidligere medlemmer af DR Pigekoret stod frem med beretninger om chikane i deres tid i koret. Herefter igangsatte DR sidste år en ekstern advokatundersøgelse, der påviste, at 64 tidligere kormedlemmer frem til senest i 2010 er blevet krænket af seks voksne, hvoraf ingen dog i dag er ansat i DR.

Krænkelserne tæller blandt andet befamlinger intime steder og langvarige tungekys. Hovedparten af krænkelserne fandt sted for mere end 20 år siden under den afdøde Tage Mortensens 35 år som chefdirigent frem til 2000.