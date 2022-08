Lyt til artiklen

DR går fra en Philip til en anden.

I en pressemeddelelse fra mediet står der, at det bliver Philip Róin, der kommer til at afløse Philip Khokhar om korrespondent for DR i Kina.

Philip Khokhar skal nemlig dække Mellemøsten og Sydasien sammen med Puk Damsgaard.

Om ansættelsen af Philip Róin som Kina-korrespondent siger udlandschef i DR Nyheder Niels Kvale:

»Jeg er enormt glad for, at Philip er vores nye korrespondent. Han kombinerer en dyb Kinaviden og erfaring med et nysgerrigt sind og en legesyg tilgang til journalistikken. Det giver os alletiders mulighed for at fortælle om Kina. For det kræver store mængder nysgerrighed og kulturel oversættelse for at hjælpe os til at forstå Kina, så vi kan forholde os fordomsfrit og kritisk til verdens nye supermagt.«

»Samtidig kræver det knofedt, udholdenhed og et kæmpe lager af dumplings, som da Philip, mens han var vores Kinareporter, blev i Shanghai under den 60 dage lange corona-lockdown, hvor han sad indespærret i sin lejlighed for at kunne rapportere om det.«

Og det er også med stor ærefrygt, at den nye Philip nu overtager rollen som korrespondent.

»Det er en kæmpe arv, der skal løftes. Hvis jeg ikke bliver lukket inde i min lejlighed igen, vil det være fantastisk at få mulighed for at rejse ud og finde alle de skæbner, der gør Kina til den mest interessante historie i vor tid,« fortæller Philip Róin.

Philip Róin har siden 2022 været reporter for DR i Kina.