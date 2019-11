DR praler med at have skabt en streamingsucces med DR3-serien 'Doggystyle', men det er ikke alle, der klapper lige begejstret i hænderne.

Anden sæson om den unge kvinde Asta, der flytter hjem til sine forældre i Odsherred, da hun ikke har råd til at bo i København, havde premiere i oktober og er konstant blandt de mest sete programmer på DR's streamingplatform, men særligt én seer føler sig ramt.

Matilde de Boer, der bor i Odsherred Kommune, mener, at serien forstærker danskernes fordomme om unge i Udkantsdanmark.

Hun er særligt irriteret over en bestemt replik fra første sæson af 'Doggystyle', hvor Asta-karakteren spillet af Rosemarie Mosbæk til veninden 'Jose' siger:

'Der er tre ting, man kan lave herude: knalde, tage stoffer eller brænde noget af.'

»Det er jo bare overhovedet ikke sådan, det er herude. Det er meget snævert, og der sker så mange andre ting, som man kan opsøge. Men hvis det er det eneste, man fortæller omkring, hvordan det er at bo herude, så er det det eneste, folk tror. Det er bare slet ikke sådan, virkeligheden er,« siger hun til TV2 ØST.

Matilde de Boer har uddybet sin kritik i et debatindlæg til Information.

'Hvordan kan det være, at ingen af karaktererne gør op med stereotyperne om ungdommen i udkanten, når serien har fordomme som tema?' skriver hun blandt andet.

Hun skriver videre, at fordommen er, at unge i Udkantsdanmark knalder for meget og engagerer sig for lidt i fremtiden. Hun synes, 'Doggystyle' kun er med til at gøre det billede endnu mere tydeligt.

TV2 Øst har forelagt kritikken for Anna Emma Haudal, der har skrevet og instrueret 'Doggystyle'.

Hun påpeger, at 'Doggystyle' slet ikke skal ses som et dokumentarisk portræt af hverken Udkantsdanmark eller ungdommen – og at det desuden ikke er meningen, at alle unge skal kunne genkende sig selv i serien.

Anna Emma Haudal, der ligesom sin seriekarakter er flyttet fra København tilbage til Odsherred, hvor hun voksede op, tager ikke kritikken så tungt og synes kun, det er dejligt, at lokale som Matilde de Boer kommer på banen. Hun mener, at udkantens unge netop har brug for stemmer, der bliver hørt.

Det er ikke første gang, at 'Doggystyle' bliver udsat for kritik.

I starten af året skrev forfatter og tidligere næstformand i Muskelsvindfonden Ditte Guldbrand en kronik i Berlingske, hvor hun beskyldte DR for at være handicapfobisk for blandt andet at bruge en ikke-handicappet til rollen som Asta-karakterens handicappede søster.

'Da skaberne af 'Doggystyle' bliver spurgt til dette, er svaret, at man mente, at det var for besværligt og for dyrt. Hvorfor egentlig det? Jeg mangler at høre, hvori det besværlige og dyre ved at have en skuespiller, som selv har et handicap, og som derfor ved noget om situationen, består?' skrev hun.

Her svarede Anna Emma Haudal tilbage, at man udelukkende havde castet den skuespiller, som passede bedst til karakteren. At hun ikke havde skrevet karakteren for at repræsentere alle handicappede, men for at præsentere et søskendeforhold.