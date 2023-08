Da den kendte tv-læge Peter Qvortrup Geisling den 9. maj deltog i 'Aftenshowet', modtog DR efterfølgende to klager.

Peter Qvortrup Geisling deltog i et panel, der skulle kommentere et nyt forslag om forbud mod filtre på cigaretter, og her mente de to seere, at han blev for politisk i sine udtalelser, når han eksempelvis sagde: 'Vi skal gå meget længere ' og 'Nu må Folketinget fandeme komme på banen'.

Det skriver Fagbladet Journalisten.

Ifølge fagbladet mente de to seere, at Peter Qvortrup Geisling skal holde den slags holdninger for sig selv, så længe han er præsenteret som DRs sundhedskorrespondent – og det har lytterne og seernes redaktør i DR, Jesper Termansen, erklæret sig enig i.

Pete Qvortrup Geisling er i dag 61 år. Foto: Niels Ahlmann Olesen

'DR har som institution ikke holdninger til samfundspolitiske spørgsmål', skriver han i en gennemgang af sagen på DR.dk og fortsætter:



'DR’s sundhedskorrespondents politiske udtalelser i ’Aftenshowet’ om rygepolitik var ikke i overensstemmelse med DR’s etik.'

Fagbladet Journalisten skriver, at DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn og DRs nyhedschef Thomas Falbe er enige i, at Peter Qvortrup Geisling gik for langt i sine udtalelser – og at han skal være mere påpasselig med ikke at blive for politisk i sine udtalelser.

Sidstnævnte tilføjer, at det kan være vanskeligt at adskille privatpersonen Peter Qvortrup Geisling fra den sundhedsfaglige Peter Qvortrup Geisling.

Programchef for 'Aftenshowet' Anne Garlichs' udtaler til mediet, at DR burde have været tydeligere i deres deklaration om, hvorvidt tv-lægen udtalte sig på sine egne eller DRs vegne.

Selv siger Peter Qvortrup Geisling til Fagbladet Journalisten, at han ikke lagde mærke til, om han blev præsenteret som sundhedskorrespondent eller som læge og journalist – og det er for ham afgørende:

»Jeg siger bare, hvad jeg mener som læge. Der dør 15.000 danskere af rygning om året, så en læge der ikke synes, det er rigtigt at kyle cigaretter ud af vinduet, det er da en mærkelig læge. Men hvis jeg var præsenteret som DRs sundhedskorrespondent, så var det ikke i orden,« lyder det blandt andet fra tv-lægen.

