DR erkender nu en fejl i programmet 'De dyre drenge', efter det er kommet frem, hvordan en af deltagerne har fortalt en historie, der var lidt for god til at være sand.

Det skriver mediehuset selv.

Det var et billede af en succesfuld forretning, som han ejede, en af de dyre drenge i DR-programmet af samme navn kunne fortælle om i første afsnit af serien.

Her lød det, at deltageren Alexander Dyre Schmeichel havde en investeringsvirksomhed i Catalonien med flere ansatte.

Men siden programmet løb over skærmen, har Ekstra Bladet kunnet afsløre, at den unge mand havde opdigtet de ansatte i virksomheden 'Invester i Catalonien Aps.'

Han indrømmede til mediet, at flere af navnene var opdigtede.

At Alexander Dyre Schmeichel fik taletid til at dele den falske historie, har således fået DR til at erkende og beklage fejlen.

'Seerne kan få indtryk af, at Alexander Schmeichel har et firma i Catalonien, der er i fuld drift. Det er ikke tilfældet. Det ville have været mere korrekt at sige, at Alexander, da serien bliver optaget, for nylig har oprettet et firma, som på sigt skal købe, renovere og sælge ejendomme i Catalonien,' skriver DR.

Mediet skriver videre, at præciseringen nu også fremgår af programteksten til 'De dyre drenge' på DRTV.

B.T. har kontaktet DR flere gange for at få svar på, om man har tænkt sig at fortsætte med programmet efter den massive kritik.

Det har endnu ikke været muligt at få svar på.

Du kan høre meget mere om de dyre drenge og DR's fejl i fredagens udgave af B.T.s sladderpodcast 'Det, vi taler om' her: