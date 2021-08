DR3s datingprogram 'Matchet på Mælkevejen' har den seneste tid været i vælten.

Programmet har flere gange fået kritik, blandt andet for valget af eksperter og brugen af astrologi.

»Jeg er meget overrasket over, at det har vakt så meget kritik og debat, at vi bliver kaldt eksperter,« fortæller Amalie Bendixen, som er en af programmets to eksperter, til B.T.

»Hvis jeg skulle definere, hvad en ekspert er, så er det en, der ved rigtigt meget om et område – og Marianne og jeg ved enormt meget om astrologi, og jeg er også snart færdiguddannet astrolog.«

Amalie Bendixen har sammen med Marianne Gellert podcasten Astropod. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Amalie Bendixen har sammen med Marianne Gellert podcasten Astropod. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Hun mener, det er ærgerligt, at kritikken har taget så meget fokus fra programmet.

»Det ærgerlige er, at den lander på astrologi, for det er jo ikke et videnskabeligt program. Vi er af den holdning, Marianne og jeg, at folk må tro på lige det, de vil. Det er kun dejligt, at der er skeptikere i verden. Vi er ikke ude på at missionere eller overbevise nogen om noget,« fortæller hun.

Senest har 'Detektor' langet ud efter programmet for at have klippet det ud, når eksperterne tager fejl.

Præcis, hvor meget, der er klippet ud, ved Amalie Bendixen ikke, da hun og Marianne Gellert, der er den anden ekspert, kun har set det færdigklippede program og altså ikke har set alle optagelserne.

»Jeg ved ikke, hvor meget, vi har taget fejl. Men jeg vil gerne tilføje, at der også er rigtig mange gange, hvor vi har ramt rigtigt, der ikke er kommet med – og det ærgrer os,« siger hun og understreger, at hun er klar over, at man ikke kan få alt med i et program på 28 minutter.

Amalie Bendixen ønsker, af hensyn til deltagerne, ikke at komme med eksempler på pletskud, der ikke er kommet med i 'Matchet på Mælkevejen'.

Til B.T. har redaktionschefen på DR Ung tv tidligere udtalt om eksperterne, at de »overvejende virkelig har ramt rigtigt« – og det er også Amalie Bendixens opfattelse:

I en mail til 'Detektor' bringer Erik Struve Hansen dog et eksempel, hvor eksperterne om en deltager siger, at hun 'ville være fantastisk i servicebranchen', mens hun i virkeligheden er sygeplejerske.

Om det siger Amalie Bendixen:

»Jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at astrologi ikke er en facitliste, hvor der står, at hvis man har en bestemt kombination, så er du sygeplejerske – det handler om, hvilke nogle evner man har. Der synes jeg, det er et tolkningsspørgsmål, hvorvidt en der er servicemindet ville være en god sygeplejerske.«