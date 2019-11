Flere og flere streamingtjenester melder sig for tiden ind i kampen om de film- og serieglade kunder.

Men selv med navne som Netflix, HBO og Disney+ på modstanderlisten lader DR's dramachef, Christian Rank, sig ikke sådan slå ud. Han har en klar plan, der skal holde på seerne:

Fortællinger om Danmark og danskerne. Både de store og små.

Netop det fortæller han om i et stort interview med Jyllands-Posten. Og her kommer han da også med et konkret bud på en serie.

»Jeg ved ikke, om jeg må sige det her til referat, men det er helt klart min drøm at fortsætte 'Krøniken', hvor den slipper,« siger han og uddyber:

»Ikke 'Krøniken' som serie, men den kæmpestore fortælling om, hvad indvandringen betød i Danmark fra 1970'erne og op til i dag. En fortælling set fra de første tyrkiske gæstearbejdere, men i lige så høj grad fortalt gennem Bjarne, der boede i Ishøj Landsby.«

Christian Rank drømmer om at fortælle, nøjagtigt hvad det betød for fiktive Bjarke, at der pludseligt skød højhuse op omkring ham med beboere, der ikke talte hans sprog.

Planen er altså at samle op, dér hvor Krøniken slap: I 70'erne.

DR1s 'Krøniken' fra 2004 blev en kæmpemæssig seersucces. Her nogle af skuespillerne fra venstre: Anne Louise Hassing, som spiller Ida, Ken Vedesgaard, Erik , Maibritt Saerens, Søs, og Anders W. Berthelsen, Palle. Foto: Jørgen Jessen Vis mere DR1s 'Krøniken' fra 2004 blev en kæmpemæssig seersucces. Her nogle af skuespillerne fra venstre: Anne Louise Hassing, som spiller Ida, Ken Vedesgaard, Erik , Maibritt Saerens, Søs, og Anders W. Berthelsen, Palle. Foto: Jørgen Jessen

I DR-succesen, som varede fire sæsoner, fulgte man personerne omkring radiofabrikken Bella fra 1949 til 1973.

Serien, der fik premiere i 2003, var en af de dyreste nogensinde lavet. Men den var også alle pengene værd, for 'Krøniken' var en decideret seersucces.

Afsnittene i første sæson blev gennemsnitligt set af næsten halvdelen af den danske befolkning, og serien blev da også nomineret til den internationale Emmy-pris.

På rollelisten finder man blandt andre navne som Anders W. Berthelsen, Waage Sandø, Anne Louise Hassing, Pernille Højmark og Dick Kaysø.