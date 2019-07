Med under et halvt år til at det atter er december og dermed jul, løfter DR nu sløret for dette års julekalendere.

På DR1 står julen i genudsendelsens tegn, når hovedkanalen fra 1. december og 25 afsnit frem vil vise ‘Julestjerner’, der første gang blev sendt i 2013.

Juleeventyret, som Michael Wikke og Steen Rasmussen står bag, handler om den 13-årige Sus. der sammen med sin familie flytter ind grandonkel Julius’ gartneri. Og så går juledramaet ellers sin gang.

På rollelisten finder man blandt andre Rasmus Bjerg, Martine Hjejle og Szhirley.

Til børn og barnlige sjæle byder både DR Ramasjang og DR Ultra på jul med et svensk tvist.

På Ramasjang vil SVT1’s ‘Storm på Lugnagatan’ blive vist, mens DR Ultra viser selvsamme svenske kanals ‘Jagten på tidskrystallen’.

Sidstnævnte bliver beskrevet som et science fiction-eventyr, og fortællingen tager afsæt i svenske Erika Wallins bogtriologi ‘Speglarnas hemlighet’.

Eventyret centrerer sig om tre børn, der rejser ud i universet for at forhindre onde kræfter i at stoppe tiden - og dermed julen.

På DR Ultra vil julen dog også få et dansk islet.

Der er nemlig blevet produceret ni nye juleepisoder af fiktionsserien ‘Klassen’. Disse vil blive sendt tirsdag til torsdag i ugerne op til jul.

»For tredje år i træk tager den populære fiktionsserie fat i dilemmaer i forbindelse med julen og dét at trives med at gå i skole,« siger Jonas Kryger Hansen, der er redaktør hos DR Ramasjang og Ultra i en pressemeddelelse.

‘Klassen’ har kørt på DR Ultra siden 2016, og indeholder indtil videre over 300 afsnit.