Mens instruktøren ikke kan se problemet i selv at medbringe rekvisitter og placere Kandis-merchandise i de medvirkendes boliger, beklager DR nu, at man har begået en fejl i forbindelse med den populære dokumentarfilm 'Kandis for livet'.

»Det er en fejl, hvis nogen har fået en flyrejse betalt. Det beklager vi. Når det er sagt, ændrer den fejl i min optik overhovedet ikke ved filmens overordnede fortælling og karaktertegning,« skriver Anders Thomsen, dokumentarredaktør i DR og DRs redaktør på 'Kandis for Livet', i en mail til Jyllands-Posten.

Beklagelsen kommer, efter at Jyllands-Posten har kunnet afsløre, at en kilde er blevet betalt for sin medvirken – noget som går imod DRs retningslinjer.

I filmen, som følger en række dedikerede fans af danseorkestret Kandis og ikke mindst dettes frontfigur Johnny Hansen, møder man blandt andre Søren 'Strøm' Christoffersen fra Poulstrup, der netop har mistet sin elskede gamle mor og søger trøst i musikken.

Et billede fra 'Kandis for livet'. Foto: Stroud Rohde Pearce

Hans dedikation til Kandis eksemplificeres blandt andet ved, at han sælger sin bil til skrot for at bruge skrotpræmien på 2.000 på at tage til bandets 30-års jubilæumskoncert på Costa del Sol.

Det viser sig dog, skriver Jyllands-Posten, at rejsen er betalt af filmholdet. Modsat DR mener instruktøren dog ikke, at der er noget at beklage.

»Han har brugt uendeligt meget tid på at være sammen med os, og han har givet os kaffe og smørrebrød. Og så slår vi en aftale af og giver ham billetten. Det kan jeg ikke se et problem i,« siger Jesper Dalgaard til Jyllands-Posten.

Den 32-årige instruktør fortæller, at 'Kandis for livet' ikke er en journalistisk dokumentar, men snarere en 'dokumentarfilm eller en kunstnerisk film'. Og derfor er det okay at tage sig nogle friheder. Han mener, at grænsen går ved at 'manipulere med de medvirkendes indre liv'.

Og det mener han altså ikke, han gør, når han fremstiller Søren 'Strøm' Christoffersen som en mand, der er så stor fan af Kandis, at han afleverer sin bil til skrot for at bruge skrotpræmien på en tur til Costa del Sol – når sandheden er, at han har fået rejsen betalt.

Er det okay, at lade som om, at 'Strøm' må sælge sin bil for at kunne komme til koncert, når filmholdet har betalt?

I en anden scene ser man de tre blinde 'brødrene Fup' – Freddy, Uffe og Per – danse om et hvidt plastikjuletræ, hvor der hænger en enkelt julekugle med Johnny Hansens ansigt på. En julekugle, som instruktøren havde placeret, viser det sig.

Heller ikke dette mener Jesper Dalgaard er at manipulere med virkeligheden.

»Fordi det er en del af en afslutningssekvens, hvor julekuglen laver en overgang til Johnny, der sidder i sin stue og holder jul. Det er en scenografisk overgang, ligesom at man klipper i en film, framer et billede og laver lyddesign. Det er også en fortolkning af virkeligheden,« siger han.

Er det okay, at instruktøren selv har medbragt og placeret et stykke Kandis-merchandise hos en fan?

Han tilføjer, at hans fineste opgave som instruktør er at omsætte de medvirkendes indre liv til et filmisk forløb, og at filmen ikke havde været den samme oplevelse, hvis han ikke 'havde gjort sig umage med scenografien'.

Manipulation eller ej, har 'Kandis for livet' vist sig at være en gedigen filmsucces. Til årets Robert-uddeling blev den nomineret i tre kategorier og vandt prisen for årets fotograf.

Ved sin biografpremiere sidste efterår begejstrede den alle landets anmeldere, og da den lørdag blev vist på DR1, så knap en halv million danskere med.