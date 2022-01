Når dronning Margrethe taler til nationen, foretrækker vi at se med via Danmarks Radio.

Gallup har netop offentliggjort seertallene for den sidste uge af 2021, og her kan man se, at 1.515.000 danskere så Dronningens nytårstale på DR1 live nytårsaften klokken 18.00.

TV 2 sendte også nytårstalen live, men her så 'kun' 706.000 danskere med, og dermed slår DR igen-igen konkurrenten stort, når det kommer til at være Danmarks førende dronninge-tale-kanal.

Og så er alting, som det plejer.

Hvor plejer du at se dronningens nytårstale?

Ser man på seertallene tilbage i tiden, er der altid flest danskere, der ser dronning Margrethes nytårstale på DR1.

Dog er årets tale ikke ligeså populær som i 2020, hvor hun slog rekorden for mest sete nytårstale nogensinde.

Da dronning Margrethe den 31. december 2020 gjorde status for det første corona-år, så nemlig hele 1.755.000 danskere med på DR1, mens 986.000 så med på TV 2.

Generelt set er det dog en nogenlunde stabil gruppe danskere, der hvert år ser nytårstalen.

Dronning Margrethe efter afholdelse af nytårstalen 2021 på Amalienborg, fredag den 31 december 2021 (foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronning Margrethe efter afholdelse af nytårstalen 2021 på Amalienborg, fredag den 31 december 2021 (foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft

Det ældste seertal man kan se hos Gallup er for nytårstaften 1992.

Her fulgte 1.516.000 danskere dronningens nytårstale på DR1, så selvom dronningen her 30 år efter har fået masser af konkurrence fra sociale medier og andre tv-kanaler, så er der altså ikke sket den store udvikling.

Gallup har endnu ikke afsløret seertallene for lørdag den 1. januar, hvilket betyder, at seertallene for statsminister Mette Frederiksens tale lader vente på sig.

Sidste år så 963.000 danskere Mette Frederiksens tale på DR1, mens 690.000 så hendes tale på TV 2, så også her foretrak man DR1, når der tales til nationen.