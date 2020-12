'Det' sørme, det' sandt, december'. Og det er som altid et sikkert tegn på, at danskerne stimler sammen i stuerne for at se tv-julekalender.

Mens flere gamle klassikere pryder programmet, så har DR's nye julekalender 'Julefeber' både vakt begejstring, men også fået kritik. For selv om flere medier kvitterer med stjerner i den høje ende af skalaen, så er noget så centralt som julekalenderens temaer blevet sat under lup.

Især B.T. og Berlingske har bidt mærke i, at temaerne, farvepaletten og tonerne i det første afsnit har lagt op til en julekalender, der er dyster og lidt grå i det.

B.T.s anmelder skriver, at den mørke indpakning og de seriøse farver er gået igen i flere af DR's julekalendere, og Berlingske går planken ud med overskriften 'Efter et år fyldt med corona, døde mink og røvtur sender DR verdens mest deprimerende julekalender på gaden'.

Hvad er dit førstehåndsindtryk af DR's nye julekalender?

Men den kritik er DR's dramachef, Christian Rank, slet ikke enig i:

»Jeg tænker, at folk skal se med, og så skal universet nok åbne sig. Jeg genkender ikke billedet af en mørk og trist julekalender, men nu har jeg også set lidt foran.«

I første afsnit af julekalenderen præsenteres vi for familien Svensson bestående af far, søn og datter. Moren er gået bort, og lejligheden har faren mistet til en lånehaj.

Derfor må børnene overnatte på loftet af farens arbejdsplads, Det Kongelige Teater.

Joachim Fjelstrup som far i 'Julefeber'. Vis mere Joachim Fjelstrup som far i 'Julefeber'.

Men selv om det for nogen kan give illusioner om en sørgelig tilværelse, og i særdeleshed oven på et år, hvor coronapandemien har lagt en ordentlig dæmper på folkestemningen, så mener Christian Rank blot, at det skildrer virkeligheden. Og det er det, der kendetegner dramatikken i sin bedste forfatning, påpeger han:

»Det, der kendetegner den gode dramatik, er, at den tør fortælle om både det lyse og det mørke. Det gør dette års julekalender på magisk og underholdende vis.«

Med fokus på mere alvorlige emner som socialrealisme er det traditionelle billede af julen som noget eventyrligt – fyldt med lys, glans, nisser og julesne – gledet lidt i baggrunden. I hvert fald til at begynde med.

Og det er der flere i B.T.s kommentarspor, der også har hæftet sig ved. Meningerne er delte, men flere mener, at den ikke er noget for børn, at den er trist og ikke har noget med jul at gøre.

Søskendeparret i 'Julefeber'. Vis mere Søskendeparret i 'Julefeber'.

Hos DR mener man dog, at julekalenderen rummer tilpas med jul, og så skal der også være plads til et samspil mellem alvor og komik:

»Det, vi ønsker, er at skabe en nuanceret fortælling af den verden, vi lever i. Det er en verden, der både rummer alvor, komik og julestemning. Vi ønsker at skabe en vedkommende julefortælling, der både underholder og taler ind i vores samtid.«

På trods af at det første afsnit har delt vandene, så er dramachefen ikke bekymret. Folk skal bare lige give den en chance:

»Jeg håber naturligvis ikke, at nogen hopper fra. De vil gå glip af en virkelig god julekalender.«

Det første afsnit blev set af mere end en million seere.