Historiske satsninger, dramaserier og ekstra fokus på julehøjtiden.

Det var, hvad DR mandag kunne præsentere på deres halvårlige pressemøde, der fandt sted i DR Byen i København.

DR havde forud for pressemødet lovet, at der ville komme 'store nyheder', og der kom da også et par stykker.

For eksempel kunne DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, løfte sløret for en række historiske dramaer, som vil løbe hen over skærmen i den nærmeste fremtid.

En af dem er serien 'Carmen Curlers', der er en fortælling om et dansk erhvervseventyr inspireret af en virkelig historie om tusindvis af kvinders indtog på arbejdsmarkedet.

Serien udspiller sig henover flere sæsoner i den vestsjællandske provinsby Kalundborg i årene 1963 til 1969, hvor iværksætteren Arne Bybjerg opfinder en papillot.

Det viser sig at være en rigtig god idé, og på rekordtid skaber han en af verdens hurtigst ekspanderende virksomheder, nemlig Carmen Curlers.

'Carmen Curlers', der vil blive sendt fra 2022, er dog ikke den eneste dramaserie, som DR har i gemmerne. I 2023 kommer der en ny, historisk dramaserie om Leonora Christina.

Leonora Christina var datter til Christian IV og en af danmarkshistoriens mest kontroversielle skikkelser.

Hun sad fængslet under mistanke for højforræderi i Blåtårn i 22 år i perioden fra 1663 til 1685. Her skrev hun det første danske erindringsværk 'Jammersminde', der danner grundlag for DR's kommende serie.

Udover de allerede nævnte nyheder kunne DR mandag ligeledes bekræfte, at 'Borgen' får en sæson mere, og at den grønlandske skuespillerinde og nuværende 'Vild med dans'-stjerne Nukâka Coster-Waldau sammen med skuespilleren Lars Mikkelsen skal stå i spidsen som værter for et nyt program, der skal handle om Danmarks og Grønlands fælles historie

Derudover afslørede DR, at de sætter ekstra ind på julen i år, da coronaepidemien medfører, at mange ikke kan samles henover højtiden.

Der kommer blandt andet programmet 'Det magiske juleværksted', hvor Timm Vladimir som vært vil klippe-klistre og bage hver søndag i advent.

Derudover vil Philip Faber holde danskerne underholdte i løbet af dagen juleaften, hvorefter 'Aftenshowet' vil sende en julespecial om aftenen.