DR's populære dramaserie 'Borgen' vender tilbage med en ny fjerde sæson i begyndelsen af 2022.

DR har onsdag afsløret på et pressemøde, at Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort Sørensen vender tilbage i deres roller som politikeren Birgitte Nyborg og journalist Katrine Fønsmark.

De første tre sæsoner blev sendt fra 2010 til 2013 og scorede ikke kun høje seertal herhjemme, men nåede også at blive et hit i udlandet og gav flere af de medvirkende en international karriere.

Den fjerde sæson lanceres i samarbejde med Netflix, og det er endnu engang Adam Price, der skriver manuskriptet.

»Det er en kæmpe glæde igen at gå ind i det politiske univers og ikke mindst i karaktergalleriet fra ’Borgen’. Det er som at gense gamle nære venner. Vi har i årene, der er gået, flere gange talt om, at det ville være interessant at vende tilbage til universet og vores hovedpersoner efter en årrække, hvor både det politiske klima og magtmenneskerne, som de er, har udviklet sig i takt med tiden. Det afgørende har for mig altid været, at vi havde den rigtige historie at fortælle, hvis vi skulle vende tilbage til ’Borgen’,« udtaler Adam Price.

Han kan samtidig afsløre, at Birgitte Nyborg i den kommende sæson er blevet landets udenringsminister, mens Katrine Fønsmark er blevet chef for en stor public service tv-station.

DR's dramachef Christian Rank tilføjer:

»’Borgen’ er en helt særlig DR-serie med unikke public service-kvaliteter. Serien, der har høstet stor anerkendelse i både ind- og udland, gav et sjældent indblik i, hvordan magten forvaltes på højeste politiske niveau, og hvilke menneskelige konsekvenser, det kan have for dem, der varetager disse opgaver. Vi er meget begejstrede for, at vi nu får mulighed for at give universet og karakterne nyt liv i en sæson, hvor vi sætter fokus på et højaktuelt tema i dansk politik, der kan have stor betydning for Danmarks position i verdenssamfundet.«