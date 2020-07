Hvis du arbejder i et fængsel, må du ikke indgå i vennelignende forhold med de indsatte. Du må heller ikke hjælpe dem med at ringe til folk uden for fængslets mure.

Ikke desto mindre er en ansat ved Kriminalforsorgen blevet bortvist for at have gjort netop dette. Og den indsatte der nød godt af det, ja, det var drabsmanden Peter Lundin.

Det skriver Discovery Networks i en pressemeddelelse udsendt onsdag formiddag. Heri lyder det, at Kriminalforsorgen blev opmærksom på regelbruddet på baggrund af tilblivelsen af Dplay-programmet 'Forelsket i en morder'.

I programmet undersøger man, hvordan drabsmænd som blandt andre Peter Lundin frit kan skabe romantiske relationer til mindreårige, selvom de altså sidder bag tremmer.

Og her erkender en ansat i Kriminalforsorgen, hvordan han ulovligt og mod betaling har videreformidlet kontakt mellem netop Peter Lundin og kvinder udenfor fængslet.

Sagen er et billede på en vigtig problematik, som programdirektør hos Discovery Pil Gundelach Brandstrup håber, 'Forelsket i en morder' kan skabe debat om.

»I ’Forelsket i en morder’ afslører og dokumenteres det, at der er fri adgang for kommunikation mellem mindreårige og helt unge kvinder til farlige livstidsfanger i lukkede fængsler. Det er ikke alene åbenlyst problematisk for de unge kvinder, der er lette ofre for manipulerende drabsmænd, men også i offentlighedens interesse at vi får belyst det her problem, og hvorfor vi tilsyneladende har et fængselssystem, hvor denne slags relationer kan opstå,« siger hun og fortsætter:

»Vi har en stærk tradition for at skabe krimiprogrammer om nogle af de største sager i tiden. Det her er ingen undtagelse, og vi håber, at programmet giver anledning til den helt nødvendige debat det her område fortjener.«

Mariann, som er Peter Lundins ekskone, fortæller i programmet om det brev, hun som 14-årig sendte til den fængslede morder. Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Mariann, som er Peter Lundins ekskone, fortæller i programmet om det brev, hun som 14-årig sendte til den fængslede morder. Foto: Discovery Networks Danmark

Om programmet lykkes med at skabe debat, vil tiden vise. Sikkert er det dog, at programmet allerede nu har givet anledning til konsekvenser hos Kriminalforsorgen.

Ina Eliasen, direktør for Kriminalforsorgen, udtalte såeldes 22. juli, at den omtalte medarbejder er blevet bortvist.

»Men desværre er sagen her et af flere eksempler på det seneste, hvor ansatte har medvirket til ulovlig kommunikation eller indsmugling.«

»Det er helt uacceptabelt. Vi vil nu se på, hvordan sådanne situationer kan imødegås fremover,« lød det fra direktøren.

'Forelsket i en morder' har premiere på Dplay 5. august og udfolder fortællingen om, hvordan drabsmænd trods deres gerninger igen og igen formår at få kvinder - ofte unge - til at falde for dem.

Her møder man blandt andre Peter Lundins ekskone Mariann, der som 14-årig valgte at tage kontakt til drabsmanden. Også selvom hun vidste, at han var idømt livsvarigt fængsel for firedobbelt mord.