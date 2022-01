»Jeg stolede simpelthen ikke nok på mig selv,« lyder det fra Jonas Henriksen efter fredagens 'X Factor'-exit.

Den 26-årige anlægsgartner fra Greve havde til sin audition imponeret dommerne med sin selvskrevne 'trappevasker'-rap, men da han fredag i Six Chair-runden stillede op med Eminem-hittet 'Without Me', var dommer Martin Jensen nådesløs.

Dommerne savnede den originalitet, han var kommet med i første omgang, og derfor fik han ikke lov til at fortsætte i programmet.

»Ja, jeg skulle selvfølgelig have stillet op med noget af mit eget igen,« lyder det i dag fra Jonas.

Jonas på scenen. Vis mere Jonas på scenen.

Han forklarer, at hans trappevasker-rap var skrevet lidt i sjov, og derfor var den 'nem' for ham at stille op med i auditionrunden.

Men efterfølgende var han bange for at blive taget useriøst, så i stedet for at stole på, at hans andre mere seriøse raptekster var gode nok, tog han den 'sikre' løsning med Eminem-hittet, som han øvet op i to måneder forinden.

»Jeg skulle have sparret mere med min venner og familie, for jeg kan sagtens følge dommerne i, at jeg skulle have holdt mig til mit eget. Det er noget, jeg kan tage ved lære af programmet,« lyder det fra Jonas, der, som man så i programmet, blev irriteret over, at dommerne ikke lod ham rappe færdig.

»Haha, ja nu havde jeg jo som sagt øvet mig i to måneder på den Eminem-rap, så de kunne de godt lige have givet mig lov til at gøre de sidste 30 sekunder færdig.«

Jonas på scenen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Jonas på scenen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Han tilføjer, at han derudover havde regnet med, at Six Chair-runden nok ville blive hans endestation, da rappere historisk set ikke kommer ret langt i 'X Factor'.

»De to, der gik videre i min kategori havde jeg også regnet med ville gå videre fra start af. Jeg gjorde det stadig så godt, som jeg kunne, men på forhånd var jeg ret afklaret med det hele. Det virker lidt, som om programmet ikke passer til rap,« forklarer han og erkender samtidig, at han forinden ikke har fulgt så godt med i 'X Factor' igennem årene.

»Jeg troede blandt andet, at man måtte lave to raps til audition, men fandt ud af, at det kun sker, hvis det går dårligt, haha. Så faktisk var jeg lidt skuffet over min audition, og det var først, da det blev vist i tv, og jeg fik respons fra folk, at jeg kunne se, at det gik godt.«

Synes du, der burde være mere rap i 'X Factor'?

Jonas vil fortsat have musikken som hobby ved siden af sit arbejde, men på længere sigt drømmer han om at få sit eget studie, så han kan producere beats og lægge sin egen musik ud til resten af verden.

»Det vigtigste er, at jeg hygger mig med det,« slår han fast og tilføjer, at et 'X Factor'-højdepunkt var, da Instagram-stjernen Anders Hemmingsen lagde et klip op af hans audition ud til sine 1,2 millioner følgere.

»Jeg havde ikke Instagram, så det fik jeg lige installeret. Han skrev 'kæmpe spiller'. Det tog jeg som stor ros. Det må betyde, at det kan noget, selvom det bare er en trappevasker-rap.«