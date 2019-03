Fjerde sæson af DR-programmet 'Løvens hule' sluttede onsdag aften, og gennem hele sæsonen har vi set de sultne løver kaste penge efter lovende iværksætterprojekter.

Men det er ikke alle investeringerne, vi ser på tv.

Det afslører Peter Warnøe, der i fjerde sæson var en af de nye løver i hulen.

»Efter man har lavet en aftale, er der en periode, hvor man undersøger, om tingene hænger sammen. Jeg havde lavet lidt flere investeringer, end der er vist på tv, men fordi de ikke blev til noget, har man klippet det ud,« forklarer Peter Warnøe, der er medstifter og administrerende direktør i kapitalfonden Nordic Eye, som investerer i tech- og livsstilsselskaber i Norden og Californien.

Han oplevede blandt andet, at nogle af iværksætternes omsætning ikke altid viste sig at være helt så god som den, de havde præsenteret i programmet.

»Når man står foran skærmen og eksempelvis siger, man har 10 millioner kroner i omsætning, og omsætningen så kun er 7, så er vi ikke forpligtet til at investere, for så har folk ikke sagt det, som det var,« forklarer Peter Warnøe.

I sæson fire af 'Løvens hule' havde han således sagt ja til aftaler med henholdsvis en teknologivirksomhed, der lavede software, og en virksomhed med et konkret produkt. Peter Warnøe understreger dog, at det egentlig er normal procedure, når man investerer i iværksætteri, at det hele er lidt usikkert.

»Det er helt normalt i den process, når man investerer i iværksætteri, og det er faktisk normalt. Nogle kan også glemme at sige, de havde et stort lån,« forklarer Peter Warnøe.

Selvom alle aftaler ikke går lige glat, lægger investoren ikke skjul på, at han synes, det har været sjovt at møde iværksætterne i 'Løvens hule'.

»Det har været enormt spændende at være med og møde alle de her mennesker. Det er de fedeste mennesker i verden, der kan og vil selv,« siger Peter Warnøe.

Hans medvirken i det populære DR-program, hvis premiereafsnit havde 661.000 seere, har også gjort, at han får mange henvendelser fra andre iværksættere - men Peter Warnøe lover, at han svarer alle.

»Det har stor opmærksomhed, og mange ser programmet, finder mig på nettet og sender deres ideer og spørgsmål. Det er en del af det, og jeg har et princip om, at jeg altid svarer folk, men lige i forbindelse med det her har det været lidt tidskrævende,« siger Peter Warnøe.