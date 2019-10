SPOILER ALERT! Artiklen handler om, hvilken deltager der røg ud af lørdagens aftens afsnit af Den store bagedyst.

For første gang nogensinde er en hel deltagergruppe blevet elimineret i 'Den store bagedyst' inden finalen.

I lørdagens afsnit af det populære bageprogram røg Fillip Katballe ud, og der er dermed ikke flere mænd tilbage i årets sæson.

Det er første gang, det er sket, siden den første sæson løb over skærmen i 2012.

Fillip Katballe formåede ikke at imponere dommerne i afsnit 4 af 'Den store bagedyst', hvor temaet var brød. (Foto: DR) Vis mere Fillip Katballe formåede ikke at imponere dommerne i afsnit 4 af 'Den store bagedyst', hvor temaet var brød. (Foto: DR)

I de forgangne syv sæsoner har der altid været mindst en mand med i finalen, men i år er der altså ingen tvivl om, at det bliver en kvinde, som løber med sejren.

I det hele taget har i år været et skidt år for mændene. De tre deltagere, som indtil videre er blevet sendt hjem, har alle været mænd.

De har simpelthen ikke været gode nok siger dommer Katrine Foged Thomsen til dr.dk.

»De er røget ud, fordi de andre var bedre. Der er ingen anden grund. Vi kigger kun på deltagerne med bagefaglige øjne, så det har intet med deres køn at gøre«, fortæller hun.

Modsat Fillip Katballe imponerede Frederikke Leegaard dommerne med sin præcision og teknik. (Foto: DR) Vis mere Modsat Fillip Katballe imponerede Frederikke Leegaard dommerne med sin præcision og teknik. (Foto: DR)

Den anden dommer i konkurrencen, Markus Grigo, siger til dr.dk, at de mandlige deltageres ambitioner ikke manglede noget - men teknikken haltede.

»De var ikke gode nok. De havde nogle fede idéer, de bare ikke var klar til at udføre. Vi har fra start sagt, at de skulle skrue ned for ambitionerne og koncentrere sig, men det formåede de desværre ikke,« siger han til dr.dk.

Men selv om året mandlige deltagere Fillip Katballe, Henrik Lindegaard og Rasmus Trangbæk ikke havde de fornødne evner til at give deres kvindelige konkurrenter modspil hele vejen til finalen, så mener redaktør på programmet, Søren Olsen, at de tre mænd har bidraget med en masse til programmet.

»Jeg synes, de tre mænd i den grad har leveret til festen i form af fede kager og godt humør. Da jeg så programmet med mine egne drenge, var de nærmest ved at knibe en tåre, da Rasmus røg ud, fordi de ikke ville se ham forlade programmet,« siger han til dr.dk.