Igen skal otte kendte danskere prøve at flygte fra et hold af efterforskere.

Og der er med garanti kendte ansigter for danskerne blandt de nye deltagere i 'Jaget vildt'.

Den nye 'Vild med dans'-vært, Martin Johannes Lassen, kommer virkelig til at være eksponeret i efterårets tv-sæson.

Når han ikke fortæller danskerne om, hvad der skal danses om fredagen, eller deltager i den kommende sæson af 'Stormester' på TV 2, flygter han fra efterforskere hos Discovery.

Ud over komikeren, der skal jages sammen med youtuber Rasmus Brohave, byder programmet på kendte ansigter som tv-værterne Anders Breinholt og Jacob Riising.

Det nye ægtepar Mascha Vang og Troels Krohn-Dehli skal også medvirke, og sluttelig kan danskerne følge Rikke Hørlykke og tv-personlighed Lisbeth Østergaard, når de forsøger at klare ti døgn uden at blive fanget.

Holdet af efterforskere består af rutinerede specialister fra politi og efterretningstjeneste, der har adgang til gængse efterforskningsmetoder og værktøjer i jagten på de fire kendte par.

»Det er nu tredje gang, at vi sender en flok kendte danskere på flugt. Formatet er blevet rigtig populært blandt vores seere, fordi de dels ser kendte danskere blive testet i uvante rammer, og dels får et realistisk, men underholdende indblik i politiets arbejde. Det virkelighedsnære indblik i, hvordan professionelle efterforskere arbejder, når de jagter kriminelle, er med til at øge presset maksimalt, når politi- og efterretningsfolkene ånder de kendte i nakken,« siger programdirektøren hos Warner Bros. Discovery Nordic, Pil Gundelach Brandstrup.

Du kan følge med i tredje sæson af 'Jaget vildt – Kendte på flugt' fra 29. september på discovery+ og Kanal 5.