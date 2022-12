Lyt til artiklen

Julefreden har lidt noget af et knæk hos DK4.

På tv-stationen havde man nemlig lagt et bud ind på at købe den omdiskuterede Pyrus-julekalender 'Alletiders Julemand' fra TV 2, efter tv-stationen valgte at sortliste den i sidste øjeblik på grund af dens potentielt stødende fremstillinger af sorte mennesker.

Men DK4 har endnu ikke modtaget noget svar fra TV 2.

»Det er en magtarrogance, hvor man skal helt tilbage til det senrussiske zarvælde for at finde noget lignende. Vi har sendt en mail, de kunne sgu da sige nej!« lyder det kontant fra Steen Andersen, der er kommunikationschef i DK4.

Han mener, at der er »umådeligt dårlig stil«, at man aldrig har fået svar fra TV 2 på den ene mailforespørgsel, man nøjedes med at sende om rettighedskøbet – men som utallige danske medier også skrev om.

»Vi havde håbet på, at de opførte sig som anstændige mennesker og sagde 'skid i havet' eller 'tak for henvendelsen' eller noget,« lyder det fra kommunikationschefen.

Derfor har DK4 denne torsdag eftermiddag opgivet at få lov at sende julekalenderen, der skulle have haft første afsnit ude omkring klokken 18.30 samme dag.

Heller ikke B.T. er lykkedes med at få et svar fra TV 2.

B.T. har foreholdt DK4s harske kritik for tv-stationen, men det har efter flere timer endnu ikke været muligt at få en kommentar.

B.T. har spurgt, hvorvidt man har set og overvejet henvendelsen fra DK4, samt hvorfor man ikke har svaret på den – og hvad man ville svare, hvis man har tænkt sig det.