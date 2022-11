Lyt til artiklen

Der har været stor debat omkring TV 2s beslutning om ikke at sende Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Julemand', da den, ifølge TV 2, indeholder scener, der kan støde.

Særligt var det en scene, hvor børn er klædt ud som flødeboller, der har delt vandene. Børnene er nemlig farvet sorte i hovedet – det såkaldte 'blackfacing' – mens de sortmalede karakterer 'Den store Bastian' og 'Svarte Piet' også medvirker.

Men nu meddeler tv-kanalen DK4 i en pressemeddelelse, at de gerne vil sende 'Alletiders Julemand'.

Overfor B.T. bekræfter DK4s kommunikationschef, Steen Andersen, at man har påbegyndt forhandlingerne, men endnu ikke fået nogen indikationer på, om det kan lykkes eller ej at sende den omdiskuterede julekalender.

»Vi kan jo læse, at blandt seerne er der et uforløst ønske om at se 'Alletiders julemand', så vi stiller gerne vores kanal til rådighed. Vi har gennem 30 år altid sendt det, de andre af en eller anden grund ikke har haft lyst til,« forklarer kommunikationschefen.

Han afviser dog, at det skulle være en del af en bevidst strategi, at man nu igen – som med ansættelsen af Inger Støjberg og Jens Gaardbo – griber ud efter kontroversielle emner.

Tværtimod kan man hos DK4 faktisk godt se, at 'Alletiders Julemand' kan være stødende.

»Den er sikkert problematisk i nogens øjne, men vi kender vores seere og har stor tillid til deres intellekt, så de kan sagtens skelne. Tværtimod tror vi, at de omtalte episoder kan være med til at starte en virkelighed god samtale om, hvordan det moralske korrekte ændrer sig gennem tiden,« lyder det fra Steen Andersen.

Han forklarer desuden, at det »ikke er planen«, at man vil ikke redigere i julekalenderen, da man betragter den »som et samlet værk skabt i sin egen tid«.

Hvad synes du om, at TV 2 har fjernet 'Alletiders Julemand' fra både sendefladen og streaming?

I pressemeddelelsen fra DK4 lyder omtrent samme melding fra tv-stationens administrerende direktør Stig Hasner.

»Der er ingen tvivl om, at 'Alletiders Julemand' er en del af den fælles forståelse, vi har her i landet af, hvad julehygge er, og den synes jeg ikke, nogen skal snydes for,« siger den administrerende direktør.

»Vi kender vores seere, og vi ved, at de er kløgtige og i stand til at gennemskue, hvad der er op og ned i denne sag.«

DK4 har sendt en henvendelse til TV 2 med ønsket om at købe 'Alletiders Julemand'. Mediet har dog ikke fået svar fra TV 2 endnu.

Lykkedes det for DK4 at købe julekalenderen, vil den blive sendt fra 1. december klokken 20 på tv-stationen.

TV 2 har derimod valgt at sende Pyrus-julekalenderen 'Alletiders Eventyr' i stedet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra TV 2.