TV 2 leverer i disse dage rundhåndet, når det kommer til at offentliggøre nye navne til den kommende sæson af 'Vild med dans'.

Og nu er tv-kanalen klar med endnu en offentliggørelse.

Der er tale om DJ'en Faustix med det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen, som til TV 2 fortæller, at han er klar til at snøre danseskoene.

Hans kommende partner skal dog ikke have de store forventninger til ham, advarer han:

Faustix danner par med influenceren Irina Olsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Faustix danner par med influenceren Irina Olsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Min kommende dansepartner skal være forberedt på, at jeg stort set intet kan,« siger han og understreger, at han trods de manglende dansemoves går efter at vinde det populære program.

Det bliver bestemt ikke første gang, at den 31-årige DJ kommer til at stå foran et kæmpe publikum.

Musikeren, der har leveret hits såsom 'Lose Myself', 'Complicated' og 'Crying in the Sun', har tidligere optrådt på de helt store scener på både Roskilde Festival, Smukfest og Tinderbox.

Faustix danner til daglig par med realitystjernen og influenceren Irina Olsen.

Parret har en datter på fem år, som altså nu kan glæde sig til at heppe på sin far, når 'Vild med dans' går i gang til oktober.