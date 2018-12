Det populære realityprogram vendte i år tilbage med succes, og næste år kommer der en ny sæson.

Der var jubel hos tv-seerne tidligere i år, da TV3 sendte en ny omgang ‘Divaer i junglen’, efter det populære realityformat havde holdt pause i fem år. Den tredje sæson blev seermæssigt en pæn succes, og derfor arbejdes der i øjeblikket på endnu en sæson.

Ifølge Realityportalens oplysninger er castingen i fuld gang, men det vides ikke, hvornår du igen kan glæde dig til at følge formatet på skærmen. Et godt bud er dog, at det kommer i løbet af foråret ligesom den seneste sæson.

I år var der det store twist i programmet, at fire helt almindelige mænd, der normalt levede langt væk fra rampelyset og den røde løber, rykkede ind i junglen sammen med de seks divaer. Det har ikke været muligt at få bekræftet, hvordan det bliver i den kommende sæson, eller hvem der kommer til at medvirke.

Irina Olsen vandt den første omgang af ‘Divaer i junglen’ i 2012, mens ‘Familien fra Bryggen’-stjernen Stephanie ‘Geggo’ Christiansen kunne lade sig hylde som vinder, da TV3 sendte den anden omgang af serien. Tidligere i år kunne Mogens Mortensen juble over trofæet, og snart får en ny række personer mulighed for at blive den fjerde vinder.

Gustav: Derfor har jeg sagt nej

Gustav Salinas var en af de divaer, der var med, da den første omgang løb over skærmen på TV3 i 2012. Forud for den fjerde sæson i år har han fået tilbuddet om at vende tilbage, men det kommer ikke til at ske. Han bekræfter over for Realityportalen, at han har takket nej.

»Jeg elsker at lave tv, men det skal have relevans for det, som jeg laver (coach og personlig træner, red.). Jeg har fået flere programmer tilbudt – blandt andet den nye sæson af ‘Divaer i junglen’ – men det har bare ingen relevans for mig og det, som jeg laver nu. Det skal give mening,« fortæller Gustav.

Han afviser dog på ingen måde at lave tv generelt, og Gustav kan også opleves på skærmen næste år, hvor han får en rolle i Kanal 4-specialprogrammerne ‘De unge mødre på slottet’. Hvad hans rolle bliver, må man dog vente til foråret med at se. Men ‘Divaer i junglen’ får altså ikke glæde af ham.

Det vides endnu ikke, hvornår seerne kan se en ny kendis løfte ‘Divaer i junglen’-trofæet, men indtil da kan du varme op med at se de tre første sæsoner gratis på Viafree.

Realityportalen har været i kontakt med TV3, der ikke ønsker at kommentere oplysningerne.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk