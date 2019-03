Den tidligere reality-babe gav både sig selv og sin familie lidt af et chok, da hun pludselig fik stærke smerter.

Hvad der ellers tegnede til en helt almindelig dag og nat, blev pludselig vendt op og ned for ‘Divaer i Junglen’-baben Sasha Klæstrup, da hun i går pludselig fik, hvad hun selv betegner som de vildeste mavesmerter i går.

»Jeg har slet ikke sovet i nat, jeg har bare skreget, og jeg er ellers sådan en som altid siger, at det skal soves væk. Men min mand smed mig til vagtlægen, og han indlagde mig med det samme. Så nu skal jeg i narkose og have lavet en kikkertundersøgelse, så de kan se, om jeg har betændt blindtarm, eller om jeg har en cyste, der er sprunget,« fortæller Sasha fra hospitalssengen på Nykøbing Falster Sygehus.

På hospitalet har hun fået morfin til at dulme smerterne, men selvom det stærke smertestillende medikament har hjulpet, kan hun stadig mærke smerterne igennem bedøvelsen. Hun kan dog glæde sig over, at hun har god opbakning fra sin mand.

»Montaser har siddet ved min side hele natten og sidder nu her på hospitalet og holder mig i hånden.«

Sasha nåede lige at sende sin ældste datter i skole, inden hun kom til vagtlægen og blev indlagt, mens hendes yngste datter er hos sin far i den her uge. Den tidligere reality-babe må væbne sig med tålmodighed lidt endnu, da hun først skal undersøges senere i eftermiddag, hvorefter hun finder ud af, hvad årsagen er til de stærke smerter, og hvad der skal ske.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk