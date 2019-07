Nu fortæller reality-baben, hvordan fødslen og den første tid er gået med den lille ny.

Tilbage i januar kunne ‘Divaer i junglen’-stjernen Jessica Sky afsløre, at hun var gravid, og at hun og kæresten, Mads, skulle være forældre til juni.

Jessica og Mads er i forvejen forældre til fireårige Henry, og denne gang ventede de sig en lille pige, og den 14. juni blev spændingen så udløst. Seks dage efter terminen fødte Jessica en sund og rask pige, der har fået navnet Rita.

Nu er de første uger gået som familie på fire, og heldigvis er det hele gået over al forventning:

– Fødslen gik så godt, og det er fantastisk at blive mor igen. Denne gang er alt panik og tvivl lagt væk, plus fødslen var meget mildere mod min krop, så det har bare været en meget lettere og roligere start. Det er også gået meget lettere med amningen, når jeg ved, hvordan man gør denne gang, fortæller en glad Jessica til Realityportalen.dk og uddyber:

– Vi har nydt vores første tid sammen alle fire, og det er faktisk gået over al forventning. Rita sover meget og spiser derudad,og min nattesøvn er kun blevet forstyrret hver tredje-fjerde time, så det er jo det rene luksus. Mads har haft barsel frem til i mandags, så det er først i denne uge, at hverdagen kalder. Det er gået fint med at aflevere Henry i børnehave, da jeg tager Christianiacyklen med Rita, mens Henry cykler selv. Som det er nu, så er alt godt, og jeg har tid til en lur med Rita om dagen osv. Vi nyder vores nye hus og er taknemmelige for, at vi ikke sidder i en to-værelses lejlighed på fjerde sal, som vi gjorde før.

Se de søde billeder af lille Rita herunder:

Vis dette opslag på Instagram Sorry for the baby-spam!! .... Er det bare mig eller laver Rita en Zoolander? . . . #zoolander #babyspam #babygirl #søndag Et opslag delt af Jessica Sky (@jessicaskydk) den 30. Jun, 2019 kl. 2.44 PDT

Vis dette opslag på Instagram 9 dage gammel Henry elsker at sidde med sin lillesøster, og vil hele tiden kysse og kramme hende. Så fantastisk, han tager storebror rollen så godt til sig . Rita er god ved os- so far har vi fået sovet godt om natten Jeg ammer hende hver 3.time, og så falder vi to hurtigt i søvn igen. Der begynder at komme små smil fra hende når man taler til hende, jeg fangede et her Tænk engang hvor hurtigt at det går, hun er jo lige kommet ud Det er så imponerende hvor hurtigt de små viser deres personligheder! - Vi er total forelskede God søndag herfra malkemaskinen . . #Rita #baby #tilfreds #tilfredsbaby #9dage #pige Et opslag delt af Jessica Sky (@jessicaskydk) den 23. Jun, 2019 kl. 3.42 PDT