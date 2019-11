Hvis du allerede nu savner det populære radioprogram 'Det, vi taler om', så er der en god nyhed til dig.

Det fortsætter nemlig hos B.T., hvor det bliver sendt fra næste uge.

Torsdag lukkede og slukkede Radio24syv, hvor programmet indtil videre har kunnet høres. Men fra næste fredag kan du fortsætte med at høre det - denne gang live på bt.dk.

Det fortæller programmets vært, Ditte Okman, selv på Instagram.

'I dag er første fredag i mere end fem år, hvor 'Det, vi taler om' ikke sendte. Hver fredag, året rundt, helligdage, sommerferier, jul og pis og lort. Jeg har haft brug for en tænkepause til at overveje fremtiden midt i det her kaos. Fagligt som følelsesmæssigt,' skriver hun og fortsætter:

'Men i dag har jeg besluttet at fortsætte vores sladdermagasin på B.T. Og vi har tænkt os at sparke til den. Sladre og afsløre. Undres og indigneres. Vi bliver ved.'

På fredag fra klokken 14:00 til 16:00 kan man derfor - som man plejer - høre programmet. Dog nu live på bt.dk.

'Vi håber, I hopper ind på sitet fredag og kigger med! Vi lover at klæde os pænt på i anledningen - man skal jo gøre lidt godt indtryk den første dag,' skriver Ditte Okman.

'Og så losser vi satme til den! Det blev en særdeles smuk afsked, da symfonikere i går (torsdag, red.) kort før midnat spillede radioen ud med 'Fanfare for the Common Man'. Vi fortsætter med at lave lyd for the common man - og vi glæder os!,' slutter hun.

B.T.s ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, er glad for beslutningen.

»'Det, vi taler om' fortsætter på B.T., og det er vi glade for. Landets eneste sladdermagasin hører hjemme her,« siger han.

Programmet sender fra næste fredag klokken 14:00 og bliver sendt live i to timer. Det kan senere downloades som podcast.