Ifølge ‘Bagedyst’-stjernen nytter det ikke noget at slå sig selv i hovedet, når børnene er hos deres far. Hun får det bedste ud af situationen og nyder sin morgenkaffe i sengen.

‘Bagedyst’-stjernen Ditte Julie Nielsen ser sine børn, Karla, 6, og Albert, 4, syv dage hver anden uge. Hun har nemlig en 50/50-deleordning med Marck Topgaard, som hun blev skilt fra sidste år efter to års ægteskab.

Selvom det har krævet stor tilvænning og stadigvæk er hårdt at undvære børnene halvdelen af tiden, så har bloggeren fundet fred med situationen og vendt den til noget positivt.

Bagedronningen oplever dog, at det er et tabu at indrømme, at der også findes glæder ved at være børnefri, og det vil hun gøre op med.

»Det er stadig en øvelse for mig, men jeg tror egentlig, at jeg nyder det langt mere, end jeg italesætter det, for det er et tabu at italesætte, at man nyder den tid uden børn, og det gad jeg egentlig godt gøre lidt op med, for det kan ikke nytte noget, at vi straffer os selv,« fortæller Ditte Julie i podcasten ‘Ønsketbarnet.

Selvom savnet til børnene er stort, så mener Ditte Julie ikke, at det gavner nogen, at hun dvæler ved sorgen.

»Det kan ikke nytte noget, at jeg går og bruger tid på at være ked af, at jeg kun har mine børn på halv tid. Valget er truffet, vi er ikke sammen længere. Så kan det ikke nytte noget, at man dunker sig selv i hovedet med alt det, der kan følge med. For gjorde man det, så kan man lige så godt lægge sig fladt ned,« siger hun.

Morgenkaffe i sengen

Ditte Julie sørger for at få det bedste ud af den tid, hvor hun ikke har børnene. For eksempel arbejder hun en masse i ugerne alene, så hun kan lægge telefonen væk, når børnene endelig er der. Og så nyder hun de rolige morgenener uden madpakke-stress og koordinering.

»Jeg har fundet en enorm stor glæde og nydelse i at nyde den uge, hvor jeg ikke har mine børn. At jeg kan nyde min kop kaffe i sengen uden at skulle servicere og have strithår og have frustration og damp ud af ørene,« fortæller ‘Bagedyst’-stjernen og fortsætter:

»Nyde at jeg ikke skal skynde mig hjem fra arbejde, fordi der er nogen, der venter på mig, og man er max presset. Finde noget glæde i det, og så finde glæden i at være sammen, når man så har sine børn.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk