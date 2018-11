Tilbage i marts kom det frem, at tv-værten fra DR-programmet 'Sporløs', Ditte Haue, var blevet single efter at have været i et forhold i fem år.

Men nu har Ditte Haue igen held med kærligheden.

Hun har nemlig fået en ny kæreste, skriver Billed-Bladet. Den heldige fyr hedder ifølge ugebladet Ask Bock, og Sporløs-værten lægger ikke skjul på kærligheden.

»Jeg er vildt forelsket i ham,« siger hun til Billed-Bladet.

Det fremgår ikke, hvem Ask Bock er, eller hvor lang tid de to har været kærester.

Ditte Haue er vært på DR-programmet på tredje år og er lige nu i gang med at indspille en ny sæson af 'Sporløs'. Som vært for 'Sporløs' følger en lang række rejser, hvor hun sammen med tv-holdet hjælper danskere med at finde de kære, de ikke har set i mange år.

Ofte går rejsen til mere tropiske himmelstrøg, og dermed følger der også en fare for de mere ukendt bakterier. Det måtte Ditte Haue sande i 2017, da hun under en rejse til Thailand blev ramt af en sjælden tropebakterie.

»Jeg har aldrig prøvet at være så dårlig før i hele mit liv. Jeg har aldrig prøvet at være så udmattet, så træt og så drænet i hele mit liv. Der var ikke overskud til noget som helst. Kun til at sove, døse rundt og prøve at få spist, for jeg havde også tabt mig meget,« sagde hun i den forbindelse til Ritzau Fokus.